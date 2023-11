A lezione da Nao. Il robot umanoide traccia la strada

"Benvenuti in Assolombarda, dove i laboratori prendono vita e la tecnologia si trasforma in innovazione". Così Nao, il robot umanoide di Assolombarda Monza introduce i visitatori a RoboLab, l’unico laboratorio didattico in Italia con robot collaborativi di ultima generazione, attivo nella sede distaccata dell’Associazione, in via Damiano Chiesa 3 a Monza.

Robolab è stato ieri protagonista della visita di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito. Il laboratorio consente ai giovani di sperimentare percorsi applicativi che danno concretezza alle discipline Stem studiate a scuola. Già oltre 3mila studenti e un centinaio di docenti ne hanno beneficiato. Il progetto (500mila euro) è realizzato da Assolombarda grazie ai contributi delle fondazione Camerani Pintaldi e Massimo Brigatti e al contributo scientifico del Politecnico di Milano.

I ragazzi possono programmare un robot con due braccia che disegna, caricando l’immagine su un software, oppure un robot che riconosce le posizioni degli oggetti, da usare sopra un nastro trasportatore; o ancora, si può rappresentare sugli assi cartesiani la traslazione o la rotazione dei giunti del robot.

"Abbiamo bisogno di rafforzare l’orientamento dei giovani verso le materie tecnico-scientifiche per far fronte al mismatch tra domanda e offerta di lavoro. È una vera emergenza: oggi un profilo su due risulta introvabile dalle aziende, soprattutto tecnici e operatori coinvolti nei processi produttivi – ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda –. Avvicinare i giovani a queste materie è uno degli obiettivi di RoboLab, un’eccellenza nazionale. La forte valenza orientativa è allineata con le linee guida varate dal ministro Valditara, che configurano l’orientamento come attività sistemica, di tutti gli attori del territorio".

La riforma degli istituti tecnici e professionali proposta dal ministro immagina un percorso di quattro anni, più due di Its (Istituto tecnico superiore) per metà in aula e per metà in azienda, per acquisire subito competenze pratiche. Il difficile sarà convincere ragazzi e famiglie che la formazione tecnico-professionale è di pari livello rispetto a quella liceale. Assolombarda con Ministero e Regione Lombardia stanno dando forma a Mind la Città della Tecnica, nella ex sede di Expo, un hub innovativo in cui avranno sede gli Its milanesi e brianzoli. "RoboLab risponde agli indirizzi del ministero rispetto alle riforme delle materie Stem – ha detto Valditara –. I ragazzi che ho incontrato oggi trasmettono passione, grande antidoto contro dispersione scolastica e bullismo".

C.B.