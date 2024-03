A lezione a Montevideo. Tre classi volano in Uruguay

Faranno rientro il 23 marzo dall’Uruguay: tre classi del Martin Luther King, per un totale di una quindicina di alunni, insieme ai “colleghi“ dell’Istituto Tosi di Busto Arsizio, sono volati alla volta della Scuola italiana di Montevideo per uno scambio culturale. Se già a settembre a Muggiò erano arrivati gli studenti uruguaiani, ora tocca ai ragazzi di Muggiò provare l’esperienza dall’altissimo valore formativo, per potenziare la lingua inglese e sperimentare nuove pratiche didattiche, conoscere realtà diverse e arricchirsi dal punto di vista sociale e umano. La formazione prevede una esperienza di due settimane alla scoperta delle bellezze culturali, artistiche e naturali del Paese, oltre alla didattica. Ad accompagnarli le docenti Emma Mapelli ed Enza Piras. "La scuola italiana di Montevideo - spiega Mapelli - è un importante luogo di promozione della lingua e della cultura italiana, che mantiene viva la relazione che lega molte famiglie ai propri antenati. Se teniamo poi conto che questo legame dà loro il diritto di richiedere la cittadinanza italiana, è fondamentale che conoscano la nostra lingua e la nostra cultura. Per i nostri ragazzi è l’opportunità per riflettere sull’emigrazione italiana e approfondire la figura di Garibaldi, eroe dei due mondi". Ad accogliere la comitiva il dirigente della Scuola italiana di Montevideo Emiliano Burrini.

Veronica Todaro