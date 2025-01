A colori o in bianco e nero: il concorso delle fotografie in libertà

Si aprono le iscrizioni alla decima edizione del Premio fotografico “Eliana Lissoni“ (nella foto). L’esposizione delle immagini selezionate nel concorso, organizzato dalla Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani, è in programma dall’8 febbraio all’1 marzo al Centro di cultura Villa Brivio. La premiazione si svolgerà contestualmente all’inaugurazione della mostra. Il bando è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori. La scadenza per iscriversi è fissata al 20 gennaio. Le candidature possono essere presentate nella pagina “Bando Premio Lissoni 2025“ del sito www.lapacademy.it. Ogni autore può presentare fino a quattro scatti, a colori o in banco e nero. Il tema è libero. A selezionare le foto per comporre la mostra sarà una giuria composta di fotografi professionisti. Il montepremi sarà di 500 euro al primo classificato, 300 euro al secondo e 200 euro al terzo. Saranno attribuite anche due segnalazioni.

V.T.