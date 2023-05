A Claudio Verna va il Premio Bugatti Segantini

NOVA MILANESE

Il vincitore della 64esima edizione del Premio Bice Bugatti-Segantini è Claudio Verna. A lui il riconoscimento ad una instancabile ricerca artistica con un percorso di oltre sessant’anni, quanto quello della rassegna d’arte di Nova Milanese. Gli esordi di Verna risalgono infatti proprio al 1959, quando nacque il Premio Bice Bugatti. Verna è uno dei decani della pittura in Italia, tra i protagonisti del suo rinnovamento. Nato nel 1937, vive e lavora a Roma. È stato tra i maggiori esponenti italiani della cosiddetta Pittura analitica. La sua ricerca ha per protagonista assoluto il colore. A Nova Milanese, nelle sale di Villa Brivio, sarà messa in luce la sua attività con una personale dal titolo “Claudio Verna. Il colore e la sua intima essenza“, curata dal professor Massimo Bignardi, una selezione di opere realizzate dal 1976 agli ultimi anni, con uno sguardo rivolto soprattutto all’ultimo decennio. L’inaugurazione del premio si terrà sabato 10 giugno. Veronica Todaro