A cena con Andy per Mamma Rita

“Tutti a cena per Mamma Rita“: questa sera allo Sporting Club di Monza l’evento per sostenere le iniziative a favore di mamme e bambini e degli adolescenti stranieri non accompagnati ospiti del Centro Mamma Rita di via Lario. "I ragazzi studiano nelle scuole del territorio e d’estate vengono avviati al lavoro con tirocinii aziendali – spiega sorella Patrizia Pirioni del Mamma Rita –, ma le aziende non sono tenute a una retribuzione. Quindi vorremmo offrire noi un piccolo riconoscimento (nell’ordine dei 400 euro) per dare valore al loro impegno e per permettere loro di accantonare una piccola somma. Dai 18 anni e sei mesi devono lasciare la nostra struttura e trovarsi un alloggio". Il secondo progetto per cui è finalizzata la cena è una vacanza per mamme e bimbi verso la casa di montagna in Valle Anzasca e a Loano, nelle rispettive case della congregazione Minime oblate. Nel corso della serata è previsto anche un dj set con musiche anni Ottanta: alla console, Andy dei Bluvertigo.

C.B.