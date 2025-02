"A Bignami col bus?. Soluzione sbagliata"

Intanto che la politica decide, i cittadini pensano a come fare per raggiungere la metropolitana oggi. "In città abbiamo 5 o 6 linee di bus che alle 19.30 finiscono il servizio e non viaggiano nei festivi - dice Tiziana Rossi - Non abbiamo un collegamento bus con Bignami e presto saremo soffocati dalle auto".

La linea lilla è appetibile ai monzesi, soprattutto per i residenti delle zone Cavallotti, San Biagio e Cazzaniga, questi ultimi scomodi rispetto alla stazione di Monza. "Il bus per raggiungere Bignami? No, niente mezzi su gomma. Anni fa esisteva il bus “Celere” che da Monza passava da Sesto Fs e proseguiva verso la stazione centrale - ricorda Isabella Tavazzi, promotrice di HQ Monza - ma fu soppresso perchè doveva destreggiarsi fra il traffico e i semafori e la gente perdeva i treni".

"Sì alla metro - commenta Roberto Maggi, attivista di Patto per il nord e commerciante - ma va concertata con i cittadini. Niente cantieri e fermate vicino al centro per non interferire con il commercio già in crisi".

C.B.