A 78 anni sfreccia contromano sullo scooter non assicurato

I vigili lo hanno visto venirgli incontro, imboccando la strada contromano e quando lo hanno fermato hanno scoperto che quella probabilmente era l’infrazione meno grave. Oltre 800 euro di multe qualche giorno fa per un uomo di 78 anni di Solaro fermato dalla polizia locale a bordo del proprio ciclomotore. Ad attirare l’attenzione della pattuglia è stata innanzitutto la provenienza del ciclomotore da una strada a senso unico, percorsa nella direzione opposta a quella consentita. Poi gli agenti hanno notato il casco appoggiato malamente in testa, rendendosi poi conto, esterrefatti, che l’uomo l’aveva indossato al contrario, appoggiandolo sulla fronte dalla parte della nuca, ovviamente senza allacciarlo. Quando gli agenti lo hanno fermato, hanno scoperto anche le altre due violazioni: nessuna assicurazione né revisione del veicolo. L’uomo ha ammesso le sue responsabilità. A quel punto gli agenti della polizia locale non hanno potuto fare altro che compilare i verbali, compreso quello per il fermo del veicolo. Il ciclomotore quindi è stato fermato in attesa non solo del pagamento delle sanzioni, già avvenuto, ma anche della stipula di una polizza assicurativa e il controllo per la revisione.

Ga.Bass.