"84enne di Besana smaschera truffa: "Zio, mi servono 5mila euro"

La sceneggiatura era collaudata. Fin troppo. Tanto che la vittima designata ne aveva già sentito parlare, durante le attività di prevenzione contro le truffe messe in campo da carabinieri e Comune, ed è così riuscita a ribaltare il copione. Salvando i suoi soldi e facendo arrestare la delinquente. Protagonista un 84enne di Besana. In manette una 27enne di origine serba, habituée dei raggiri agli anziani. "Zio, ho avuto un incidente con la macchina e mi servono 5mila euro per pagare i danni. Tra poco passerà la figlia del notaio a ritirare i soldi". È con queste parole che nel pomeriggio un uomo di giovane età, con la complicità di una donna, ha tentato di raggirare l’anziano. Ma a quella richiesta, dopo una prima fase di disorientamento, l’84enne non ha mai creduto e, anzi, ha chiamato i carabinieri di Besana. Insospettito dalla presenza della 27enne, è sceso in strada e le ha chiesto se stesse cercando qualcuno. Lei ha prima risposto "Aspetto lo zio di Claudio" e poi, atteso qualche minuto, ha cominciato ad allontanarsi. Ma proprio in quel frangente è arrivata una pattuglia dei carabinieri che, con l’anziano che la indicava a gran voce, hanno bloccato e arrestato la donna per tentata truffa aggravata in concorso. In attesa del processo, il Gip del tribunale di Monza ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Pertanto la 27enne è stata accompagnata in carcere a Monza.

Ale.Cri.