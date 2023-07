300 Pazienti Aiutati a Rimettersi in Sesto, Psicologi e Logopedisti al Lavoro nell'ASST Brianza

Separazioni, lutti, crisi adolescenziali, menopausa: sette psicologi in otto mesi hanno aiutato 300 pazienti a rimettersi in sesto dopo un momento difficile. Ma le prestazioni sono state 3mila e ora si punta alla prevenzione dei disturbi del linguaggio per i più piccoli. Un’offerta per problemi di tutti i giorni curata dal nuovo team dell’Asst Brianza di Psicologia di comunità inserita nelle Case di Vimercate, Giussano, Cesano Maderno, Lissone, "servizio unico in tutta la provincia", sottolinea la direzione. "La chiave vincente è stata immaginare una struttura sul territorio fuori dal Dipartimento di Salute mentale", spiega la responsabile Luisa Meroni. L’accesso è facilitato, per fissare un colloquio, "basta un impegnativa del medico di famiglia", fra le indicazioni, problemi di ansia o di emotività, o una depressione lieve, "casi in cui non c’è bisogno dello psichiatra".

Nel gruppo anche due logopedisti, e presto arriveranno altri due psicologi, la domanda cresce e anche la task-force che offre una risposta a un disagio che "pregiudica la qualità di vita di tante persone". Molte le iniziative in programma: "Con i pediatri di famiglia stiamo lavorando sui difetti del linguaggio che gestiamo con i genitori o direttamente con il piccolo - ancora Meroni -. Se scopriamo che il bambino ha un problema importante lo inviamo alla Neuropsichiatria infantile". A settembre l’équipe entrerà nelle scuole con corsi di educazione alla relazione "un modo per prevenire la violenza sin da ragazzi, soprattutto di genere". Bar.Cal.