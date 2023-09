"15 minuti di sosta gratuita a Bovisio Masciago: un quarto d'ora di socialità"

Quindici minuti di sosta gratuita su tutti gli stalli blu della città. "È una novità bella nella sua semplicità – sottolinea il sindaco Giovanni Sartori –. Nelle strisce blu i primi 15 minuti di sosta sono gratis e in 15 minuti si fanno tante belle cose, dallo shopping all’acquisto del giornale, al caffè al bar. Ecco, dico ai miei concittadini: sfruttata questa possibilità, concedetevi 15 minuti di socialità. Fa bene al territorio, farà bene anche a voi". In sostanza basta recarsi al parchimetro, digitare il numero della targa, validare il biglietto e per il primo quarto d’ora non si paga nulla. L’idea è stata adottata dall’amministrazione comunale su proposta del vicesindaco Massimiliano Zanierato con delega a Commercio e attività produttive.

A sottolineare il gesto d’attenzione anche il gruppo consiliare di Forza Italia: "Un quarto d’ora può fare la differenza. Non è il risparmio che conta, perché non sono pochi centesimi a cambiare la vita di una persona. Potendo parcheggiare più agevolmente, viviamo meglio la realtà del territorio con tutte le conseguenze positive, che si trasformano in benefici per le realtà locali". E ancora: "Le attività produttive e il commercio sono sempre tenute in considerazione da questa Amministrazione, sono una risorsa da tutelare". Alla base il fatto che nel centro storico è concentrata la maggior parte dei negozi, i bar, i panifici, le edicole, le gelaterie, solo per citarne alcuni, ma anche le scuole e lo stesso Comune.

Veronica Todaro