114 Posti Auto a Lissone, dalle Strisce Blu a Sosta Gratuita Regolamentata

di Fabio Luongo

Le strisce blu tornano bianche. Da parcheggi a pagamento a posti per la sosta gratuita, regolamentata quasi sempre col disco orario. Accade in centro Lissone, per 114 posteggi. Sono solo una parte di quelli oggi gestiti a ticket, ma la scelta rappresenta un’inversione di tendenza rispetto agli anni passati. Si tratta di aree che finora sono state regolate dai parcometri e che a breve non richiederanno più alcun esborso per lasciare l’auto. La decisione era attesa da mesi, dopo l’annuncio fatto dall’Amministrazione di centrodestra, e ora è arrivata in via ufficiale, con l’approvazione da parte della Giunta lissonese di una delibera in proposito. Saranno in tutto 11 le strade e le piazze interessate dal provvedimento, sia in Zona Rossa (quella più centrale) sia in Zona Gialla.

Il passaggio fa seguito alle trattative intercorse in questi mesi tra il Comune e la società che si occupa della gestione delle strisce blu: un riassetto "necessario dopo la rilevazione di una serie di criticità di natura contrattuale emerse negli anni precedenti", fanno sapere dal municipio. "Il nuovo accordo – assicurano – porterà dei benefici sia per il Comune sia per i cittadini". "Questa decisione – spiega la sindaca Laura Borella – è stata presa per favorire la sosta dinamica per periodi non lunghi, consentendo a un gran numero di utenti di usufruire gratuitamente dei parcheggi e di poter così accedere facilmente alle strutture e ai servizi presenti nelle aree centrali della città". "Complessivamente – sottolinea Borella – saranno interessati dalla modifica 114 stalli di sosta: si tratta di un importante passo avanti per migliorare la qualità della vita dei lissonesi e per favorire la vivibilità del centro città sia per i residenti, sia per i clienti delle attività commerciali così come per gli utenti dei servizi".

I posteggi liberati diventeranno quasi tutti a disco orario, per garantire comunque una rotazione dei posti. A cambiare colore in Zona Rossa saranno 4 parcheggi in piazza Giovanni XXIII, 9 in piazza Martiri di Nassiriya, 18 in via Baldironi, 16 in vicolo del Ronco (sul retro della biblioteca) e 10 in via Loreto, questi ultimi in due punti diversi della strada. In Zona Gialla la modifica coinvolgerà 9 posti in piazza Maria Bambina, 21 in via Lega Lombarda, 3 in piazza Lega Lombarda e 2 in via Agostoni. Tutti saranno regolati a disco orario da 1 ora o 2 ore nella fascia dalle 9 alle 18. Sempre in Zona Gialla, in via Fantoni e via Brustolon, vicino al municipio, 22 posteggi diventeranno invece a sosta completamente libera, senza limitazioni.