Brad Pitt in Formula 1, da Hollywood a Monza: piloti veri in pista, controfigure ai box

È l’autodromo di Monzollywood. È partito il fine settimana del 94° Gran Premio d’Italia di Formula Uno a Monza, un appuntamento che quest’anno inizia in modo speciale. Carico come sempre di aspettative per i tifosi Ferrari nella gara di casa ma, stavolta, distratto da un protagonista in più, il “pilota“ americano Sonny Hayes che ha il volto di Brad Pitt.

Le attenzioni dell’autodromo si dividono tra quella delle monoposto e dei piloti impegnati nella 15esima tappa del Mondiale e la speciale scuderia di Hollywood allestita da Apple Studios che sta girando un film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt e, in questi giorni, sta facendo diventare il circuito brianzolo un set. A Monza hanno montato lungo la pit-lane il box bianco-nero-oro della squadra Apx Gp del tutto simile a quelli veri, mentre telecamere e troupe della Apple Studios hanno il loro spazio di lavoro - blindato e chiuso a sguardi non autorizzati - nell’area delle vecchie rimesse dell’autodromo e, nei momenti in cui la pista non è impegnata nelle prove, usano il tracciato e lo sfondo offerto dal circus della Formula Uno per le riprese.

Finora la superstar di Hollywood non si è fatta vedere a Monza, c’è però chi scommette che arriverà entro domenica e che Sonny Hayes-Brad Pitt non mancherà di fare un giro sul Tempio della Velocità. Per ora c’è la sua controfigura, che ha girato in pista. Intanto nel primo giorno del Gp nazionale la Ferrari prova a non deludere le attese presentandosi nelle prime due sessioni di libere veloce quasi quanto le Red Bull e in grado di impensierire Max Verstappen.

Il sostegno è tanto, il rosso domina sulle tribune già affollate il venerdì ma non ancora piene da tutto esaurito, tanto che viene segnalato che sono ancora disponibili biglietti per oggi e per domenica. Ancora pochi i vip nel paddock, ma ieri è passato il campione dell’Nba Danilo Gallinari oltre all’intera squadra di rugby Zebre Parma. Per il pubblico debutta a Monza anche il format della nuova F1 con lo spettacolo in pista assieme al divertimento fuori, ospitato nella Fan Zone. Un’area allestita nel prato del Roccolo con attrazioni, simulatori, zona food, merchandising ufficiale, postazioni per fare video e selfie di ogni tipo e il palco dove a turno vengono intervistati i piloti.

Stamattina ci sono Leclerc e Sainz alle 10.25, Hamilton e Russell arrivano alle 10.35, quindi è la volta di Verstappen e alle 10.45 mentre alle 10.55 arrivano i piloti di Alpine e Haas. Imponente la macchina organizzativa che quest’anno ha dovuto fare i conti anche con gli ingenti danni causati dal nubifragio di fine luglio che ha abbattuto o reso pericolosi circa 20mila alberi nel Parco.

Una situazione "affrontata a tempo di record per consegnare la parte di Parco che ci compete agli spettatori – ha commentato Giuseppe Redaelli, presidente di Sias la società che gestisce l’autodromo – L’intera area ha sofferto, ma abbiamo rimesso tutto in sesto". E ieri per dare un contributo in più c’è stata la simbolica iniziativa “A Tree for each Driver“, un albero per ogni pilota, con la comandante dei carabinieri forestali della Lombardia, Simonetta Guz, e il presidente di Formula One Group, Stefano Domenicali, che hanno piantato 20 nuovi alberi nella zona della variante Ascari, una delle più colpite dal maltempo.