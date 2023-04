Grande platano di Giannasi, iniziate le operazioni di abbattimento

Milano, 5 aprile 2023 – Sono arrivati di prima mattina è hanno iniziato a tagliare il platano monumentale di piazza Buozzi a Milano, noto come 'il grande platano di Giannasi' dal famoso e omonimo chiosco che lì vende pollo arrosto da decenni. Era previsto che l’abbattimento sarebbe stato prima di Pasqua e così è stato.

Traffico in tilt

Inevitabili le riprecussioni sul traffico della zona con auto in colonna e viabilità quasi paralizzata. Tanti i curiosi e i “supporter” dell’antico platano a guardare e commentare le operazioni di taglio della chioma prima e poi del tronco. Operazioni che non finiranno prima di domani perché lo sfoltimento dei rami prima di passare al taglio vero e proprio del tronco si annuncia più impegnativo e lungo del previsto.

Albero malato

Una fine annunciata nei giorni scorsi anche dall’assessora al Verde del Comune, Elena Grandi. La riduzione della chioma del platano non è una via perseguibile perché oltre a non risolvere il problema, andrebbe ad aggravarlo. Infezioni in corso e un'ampia necrosi nella parte orientale del fusto: questa la malattia che affligge il grande albero e che non consente né il suo mantenimento né alcun tipo di intervento conservativo.

L’assessora Grandi

"Con grande dispiacere per un albero di quella bellezza e di quella imponenza non possiamo fare altro - aveva spiegato Grandi - e la quarta perizia che abbiamo fatto dice che è fortemente a rischio, le prove di trazione hanno dato prova insufficiente, una patologia ha svuotato il tronco e c'è un rischio di caduta molto serio".