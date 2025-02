UNVS Unione Veterani dello Sport nomina il direttivo nazionale a Milano

Milano – Eleonora Pellegrini De Vera è stata confermata presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. E’ iniziato così il nuovo corso della sezione di Milano dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Con le votazioni che si sono tenute nei giorni scorsi nella sede del CONI di Milano in Via Piranesi, sotto la presidenza del Delegato della Lombardia Gianandrea Nicolai, ha preso forma il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il quadriennio olimpico 2025-2028. Eleonora Pellegrini De Vera è stata confermata presidente, con lei sono stati nominati consiglieri Franco Angelotti, Stefano Bini, Carla De Albertis, Paolo Maga e Angela Mauro. Nel Consiglio sono stati cooptati anche i consiglieri supplenti Alessio Ceriani e Roberto Modini.

Antonino Calabrò sarà il revisore dei conti mentre Giuseppe Alaimo è confermato nel ruolo di Proboviro. L’assemblea elettiva della UNVS Milano è stata impreziosita dalla presenza di Claudia Giordani, vicepresidente del CONI, alla quale è stato consegnato il riconoscimento di Ambasciatrice della Sezione di Milano UNVS proprio dalle mani della presidente Eleonora Pellegrini De Vera e del Consigliere Nazionale UNVS Filippo Grassia. Claudia Giordani ha accettato con gioia il riconoscimento, sottolineando “come le Associazioni Benemerite come l’Unione Nazionale Veterani dello Sport svolgano un ruolo importantissimo nel promuovere lo sport e la cultura dello sport a tutte le età”.

La sezione UNVS Milano, intitolata allo storico schermidore Edoardo Mangiarotti, ha visto negli ultimi mesi un notevole incremento degli iscritti ed è pronta, nei prossimi quattro anni, a crescere ancora con nuove sfide, progetti ed iniziative legati al mondo dello sport, dell’educazione, dell’alimentazione e del sociale. “Sono felice di iniziare questo lungo percorso con un nuovo consiglio direttivo molto motivato e due collaboratori giovani, Giuseppe Corvaia e Lorenzo Baletti, rispettivamente nel ruolo di segretario e di addetto stampa, che mi aiuteranno a far conoscere sempre di più questa realtà così rinnovata anche oltre i confini di Milano città metropolitana. Desidero accreditare questa Sezione come punto di riferimento per la promozione dello sport ma anche della salute attraverso l’attività sportiva e la corretta alimentazione - ha dichiarato la presidente Eleonora Pellegrini De Vera -. Giocheremo anche un ruolo importante nel sociale grazie alla partnership con il nuovo Club Lions Missione Sport”.