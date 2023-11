Serie D. L’incerottata Tritium sbarca a Ciserano. Preso Acquistapace

Importante trasferta oggiper la Tritium di scena alle 14.30 su uno dei campi più ostici della categoria, quello della Virtus Ciserano Bergamo. I biancoazzurri abduani affrontano nel girone B della serie D questa delicata gara con un uomo in più in rosa. È stato infatti ingaggiato il terzino sinistro Andrea Acquistapace, classe 2000. "I diversi infortuni che abbiamo in questo periodo -spiega il direttore generale del club Giuseppe Pardeo - ci hanno indotto ad intervenire sul mercato degli svincolati per rafforzare la nostra rosa per il prosieguo del torneo". Il tecnico Di Blasio avrà così già a partire da oggi un’alternativa in più, anche perché il nuovo arrivato Acquistapace può interpretare il suo ruolo in maniera molto duttile, adattandosi a giocare sia nella difesa a quattro, sia nella retroguardia a tre e pure come quinto di centrocampo nel 3-5-2. Dopo il pareggio di mercoledì scorso ottenuto contro la Casatese, la Tritium oggi vuole provare a dare continuità ai propri risultati e puntare sulla conquista dell’intera posta in palio per dare uno scossone alla propria classifica. Si vuole anche così cancellare l’amarezza per i 2000 euro di multa e il verdetto di una gara casalinga a porte chiuse decisi dal giudice sportivo dopo le intemperanze della propria tifoseria nello scorso turno di campionato. Luca Di Falco