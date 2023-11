Serie C. Giana, si torna a casa dopo la delusione di Coppa

La Giana Erminio torna oggi alle 18.30 tra le mura amiche per riprendere il suo cammino in campionato, con ospite di turno la Virtus Verona. I biancoazzurri gorgonzolesi, dopo le fatiche della Coppa Italia di categoria con l’eliminazione patita in settimana allo stadio Euganeo ad opera del Padova, tornano a concentrarsi sull’obiettivo numero uno, la salvezza nel campionato di serie C in corso. Il tecnico Andrea Chiappella, nei pochi giorni a disposizione per preparare questo importante scontro di campionato, ha concentrato l’attenzione dei suoi in allenamento su un avversario particolarmente insidioso. Ormai l’apprendistato della nuova categoria è terminato e occorre cercare di portare a casa punti preziosi in ogni turno se si vuole raggiungere il traguardo principale della stagione. La gara di Coppa Italia, seppur negativa nell’esito finale, può esser servita sicuramente per allenare il match di oggi, ripartendo da quanto di buono hanno fatto vedere i ragazzi della Giana Erminio in campo, consapevoli che ogni partita fa storia a sé e che occorre guadagnarsi il pane giornata dopo giornata in un campionato di alto livello tecnico e fisico, dove ogni minimo errore può essere pagato caro contro qualsiasi avversario.

Dice Chiappella, facendo il punto della situazione alla vigilia della partita odierna contro la formazione scaligera: "Sono rimasto comunque contento e soddisfatto delle risposte e della determinazione messa sul campo dai ragazzi nella partita di Padova". Parole di elogio e di incoraggiamento per voltare pagina dopo l’amarezza dell’uscita di scena dalla manifestazione, avendo comunque acquisito delle certezze sulle potenzialità del gruppo, che ora occorre esprimere appieno, avendo imparato la lezione di una C spietata sotto ogni profilo. Bisogna tentare di essere sempre vicini alla perfezione nelle due fasi di gioco in campo per riuscire a strappare qualche punto utile alla causa. Oggi sarà interessante vedere se la Giana Erminio manterrà o meno l’assetto della difesa a tre schierata in campo a Padova. Se ci sarà qualche altro adattamento tattico nello schieramento della formazione gorgonzolese, sarà di sicuro dopo aver studiato le contromosse opportune per avere ragione di un avversario da prendere con le pinze anche quando si reca a far visita.

Dirigerà l’incontro tra Giana Erminio e Virtus Verona il fischietto Gioele Iacobellis di Pisa, assistito da Giampaolo Jorgji della sezione di Albano Laziale e Cristian Robilotta di Sala Consilina, mentre Lorenzo Massari di Torino sarà il quarto ufficiale di gara.Luca Di Falco