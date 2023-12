Sangiuliano, gioia natalizia: sono tre di fila

Nel girone D della serie D festeggia un buon Natale il Sangiuliano City che superando per 2-1 la Sammaurese ha colto la terza vittoria di fila. Un successo importante che premia il lavoro e la tenacia di mister Andrea Ciceri (nella foto) con il gruppo gialloverde, deciso a giocarsi le proprie carte in questo torneo per dimostrare il proprio valore. Al Guazzelli di Riozzo, il Sangiuliano City con questo successo riesce a darsi una bella iniezione di fiducia per cercare di tirarsi fuori dal guado nelle zone più calde della graduatoria.

Già in avvio di primo tempo, quando sono appena trascorsi cinque minuti di gioco, i padroni di casa (grazie alla marcatura siglata da Atzeni) riescono a indirizzare il match per il verso più congeniale. Nella ripresa, poco dopo la mezzora, i pascoliani riescono a ristabilire provvisoriamente la parità su penalty grazie alla realizzazione di Gasperoni. Il Sangiuliano City però non demorde, troppo importante tentare di dare continuità ai risultati e sfruttare questo ultimo turno del 2023 per poi riprendere il cammino con ancora più determinazione nell’anno nuovo: la squadra di Ciceri riesce meritatamente a trovare il raddoppio e la rete decisiva dell’incontro. I gialloverdi al 41’ si guadagnano la massima punizione dagli undici metri che Salzano dal dischetto riesce a trasformare con la necessaria freddezza , mettendo al sicuro così il risultato.

Nel girone B della serie D la Tritium ottiene un punto prezioso nella dura trasferta in casa della Pro Palazzolo. I biancoazzurri abduani del tecnico Luciano De Paola tornano in questa maniera a muovere la classifica, uscendo indenni da uno dei campi indubbiamente più duri dell’attuale campionato, dal momento che la formazione bresciana allenata da Didu è attestata in quarta posizione in classifica e nutre grandi ambizioni visto il potenziale tecnico della propria rosa. Un risultato giusto per quanto si è visto in campo nel corso dei novanta minuti di gioco, un pareggio a reti inviolate al triplice fischio finale del direttore di gara, che premia per l’economia della classifica e il peso specifico del turno chi era in trasferta come la Tritium, scesa in campo con il giusto tasso di attenzion. Dopo la gara persa con il Club Milano, la Tritium di Luciano De Paola dovrà ripartire da questa prestazione e da questo punto colto lontano dalle mura amiche, dalla solidità e compattezza dimostrata specie a livello difensivo in questo incontro con i bresciani per affrontare un girone di ritorno con maggiore consapevolezza, dato che la società con l’operato accorto sul mercato di riparazione invernale del direttore generale Giuseppe Pardeo, ha puntato anche a rafforzare la squadra per la riconferma nella categoria.

Il periodo delle vacanze natalizie sia per Sangiuliano City di Ciceri sia per la Tritium di De Paola sarà pertanto anche dedicato ai necessari richiami atletici e alla messa a punto di ciò che finora non ha brillato sotto il profilo della tenuta tattica per tornare pronti per il giro di boa nel campionato. I punti peseranno il doppo con il diminuire degli incontri.