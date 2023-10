San Donato (Milano): sconfitta a Falconara, crisi per la Kick Off

SAN DONATO (Milano)

A.A.A vittoria cercasi. Continua la caccia ai primi tre punti dell’anno per la Kick Off. La formazione di Calcio a 5 femminile di San Donato non è ancora riuscita a trovare il primo squillo. Alla terza giornata la squadra di Russo è a quota zero punti con 10 reti subite e la metà realizzate. Nel weekend, le neroverdi si sono arrese per 2 a 1 al Città di Falconara. Come accaduto in questo complesso inizio d’anno non è mancata la qualità del gioco. La compagine lombarda riesce a resistere un tempo contro le avversarie quarte in classifica. Accade tutto alla ripresa con le padrone di casa che passano in vantaggio, al Palabadiali, grazie a una rete di Praticò. Non perdono le speranze le ragazze di coach Russo che rispondono subito pareggiando i conti con Lanzioloti, già a quota 3 gol nel campionato.

Peccato che negli ultimi secondi sia di nuovo il Falconara a trovare il goal, su deviazione fortuita di capitan Bortolini, del definitivo 2 a 1. Resta così il tabù del successo in questo inizio di stagione 202324. Ora, bisognerà resettare la mente e ripartire da quanto fatto di buono. Domenica, nel match in programma alle 16.00 contro l’Audace Verona, sostenute dal pubblico di casa del Palazzetto dello Sport del parco “E. Mattei”, le sandonatesi cercheranno di sfruttare il fattore campo e di mettere nel sacco i primi tre punti.

Giuliana Lorenzo