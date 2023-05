Pellegrini oltre il nuoto A Milano la campionessa parla a viso aperto

Dopo aver calcato per anni le piscine di tutto il mondo, Federica Pellegrini affronta l’ennesima nuova avventura lontano dal nuoto. Da oggi è in libreria la sua autobiografia “Oro” che verrà presenterà in una serie di incontri in giro per l’Italia. A Milano l’appuntamento è per domani, alle 18 alla Mondadori di Piazza del Duomo. L’ex nuotatrice farà quattro chiacchiere con Elena Stancanelli tra aneddoti e difficoltà. Molto spazio nelle pagine del volume ai disturbi alimentari di cui ha sofferto per anni. Poi, tanti capitoli saranno incentrati sul suo rapporto con il successo e sulle vittorie che l’hanno resa una delle azzurre più vincenti di sempre. G.L.