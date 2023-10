Occasione San Giuliano Milanese: Il Certaldo per ripartire

Con due nuovi acquisti in più a rafforzare il centrocampo, Nello Salzano e Luca Palesi, il Sangiuliano City torna in campo questo pomeriggio alle 15 al Guazzelli di Riozzo per la sesta giornata del girone D della Serie D. Avversario il Certaldo in un confronto tra due squadre che oggi popolano la zona bassa della classifica: i toscani sono all’ultimo posto a pari merito con Aglianese, Borgo San Donnino e Progresso, un punto sopra c’è il Sangiuliano. "Non pensavo, ma le difficoltà sono tante in seno alla squadra, legate principalmente all’aspetto atletico e alla condizione mentale e quindi c’è tanto da lavorare - ha detto ieri alla vigilia il tecnico gialloverde Andrea Ciceri -. Lo stiamo facendo, ma penso ci vorrà del tempo per vedere la squadra esprimersi come piace a me. In questo momento, nell’immediato, c’è bisogno di vedere un passo alla volta, ma al tempo stesso bisogna coniugare questo aspetto con la ricerca del risultato immediato che ci possa ridare fiducia nel percorso di crescita e anche per la classifica. È un momento troppo importante per rimettersi in carreggiata. Bisogna che i ragazzi sappiano buttare il cuore oltre l’ostacolo".

Salzano e Palesi avranno il compito di dare una mano dal punto di vista tecnico e di ridare entusiasmo a un gruppo che non è ancora riuscito ad ingranare la marcia alta. Difficilmente potranno dare da subito un contributo sui novanta minuti, come spiega ancora il tecnico del Sangiuliano. "Entrambi erano fermi per diversi motivi - analizza Ciceri - però conoscono l’ambiente e possono aiutare la squadra. Non so ancora quando potranno essere utilizzabili al cento per cento, ma di certo l’inserimento nell’organico certifica la volontà della società di non arrendersi alla falsa partenza, sperando che possano diventare nel più breve tempo protagonisti perché sono giocatori che hanno funzionalità importanti per il calcio che vogliamo fare".

