Fiorentina-Milan, raccolta fondi nel nome di Astori. Messaggio video di Pioli

Fiorentina-Milan nel nome di Davide Astori. Domani, sabato 4 marzo, nel quinto anniversario della morte del difensore, cresciuto nelle giovanili del Milan e scomparso per un malore notturno mentre indossava la fascia da capitano del club viola, le due squadre si affronteranno al Franchi (ore 20.45, Dazn).

L’iniziativa

Nell’occasione l’associazione Davide Astori, nata da qualche settimana con l’obiettivo di diffondere i valori ideali e la cultura del calcio, ha organizzato una raccolta fondi che si svolgerà prima della gara.

Testimonial d’eccezione della mobilitazione è Stefano Pioli, allenatore rossonero e tecnico di Davide nel momento della sua scomparsa. Un lutto che ha segnato il mister campione d'Italia, tanto da spingerlo a tatuarsi il 19, il numero della maglia indossata da Astori.

Il messaggio di Pioli

L’allenatore rossonero ha realizzato un messaggio per l’occasione, pubblicato sul profilo Instagram dell'Associazione: "La sofferenza di una perdita può essere mitigata se viene inserita in una bella storia – queste le parole di Pioli – La nascita dell'Associazione di Davide ci permette di aggiungere un nuovo capitolo dove al centro di tutto c'è una persona straordinaria e indimenticabile. Un capitano di sentimenti autentici e unici. Oggi abbiamo una grande opportunità: trasformare il dolore per l'assenza di Davide in azioni buone, come avrebbe fatto lui. Per questo è importante sostenere l'associazione di Davide Astori con delle donazioni. Per sempre con Davide".