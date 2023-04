Milan, in un San Siro strapieno arriva il Lecce: probabili formazioni e dove vedere la partita

Milano, 22 aprile 2023 - Dopo due pareggi consecutivi contro Empoli e Bologna, dopo i soli 6 punti conquistati nelle ultime 5 partite e, soprattutto, dopo il momentaneo riacquisto della Juventus dei 15 punti di penalizzazione il Milan non può più sbagliare per non compromettere la corsa alla qualificazione alla prossima Champions: domani pomeriggio, alle ore 18, in un San Siro strapieno (72mila spettatori attesi) i rossoneri dovranno avere la meglio al cospetto di un Lecce in crisi e alla caccia di punti salvezza. La squadra di Pioli è, ad ora, quinta in classifica a tre lunghezze di distanza dalla Roma, e prima di fare i conti con la settimana infuocata dell’euroderby, deve cercare di incamerare quanti più punti possibili nel trittico di sfide contro i salentini, i giallorossi di Mou e la Cremonese: «Delle otto partite mancanti, cinque saranno a San Siro. Possiamo finire bene il campionato per le qualità che abbiamo. La Champions l'abbiamo chiusa in una stanza blindata, ora riguarda il campionato. Dobbiamo spingere tanto, non vogliamo questa posizione in classifica: possiamo rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. La Juve non ci condiziona. Certo, prima ci sarà una classifica definitiva meglio è per tutti» le parole di Pioli.

Giroud out

"Zlatan è convocato, ha autonomia limitata ma sta bene. Non ci sarà Giroud che ha un problema al tendine del polpaccio e oggi ha preso un colpo Pobega, vediamo domani. A Napoli abbiamo superato un avversario fortissimo, è stata una cosa che ci ha dato energie ed entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a portarli domani. Le prossime due partite saranno fondamentali, e domani ci sarà un avversario che ci ha messo molto in difficoltà all'andata” l’analisi del tecnico, che spende parole anche su alcuni singoli: “Tutte le squadre importanti hanno dei campioni, e i campioni fanno la differenza. Maignan è un campione in tutto, la sua importanza è rilevante. E' tra i più importanti della squadra. Calabria? Ho grandissima rispetto di lui come persona e calciatore, ha un’intelligenza incredibile in campo: Rebic ha giocato meno, perché le scelte sono state più su altri giocatori. È forte, ma anche caratteriale: ha bisogno di giocare un po' di più, ma sono sicuro che si farà trovare pronto”.

Turn over

Pioli, oltre al cambio obbligato Rebic-Giroud, ha in mente altre novità: in porta Maignan, difesa a quattro con Kalulu a destra al posto dello squalificato Calabria, Thiaw fa riposare Kjaer e al suo fianco ci sarà Tomori, a sinistra Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbe riposare, almeno inizialmente, Ismael Bennacer: nei due in mediana giocano Tonali e Krunic. Sulla trequarti torna Junior Messias a destra, Leao a sinistra e Brahim Diaz in posizione centrale dietro la punta, che sarà Ante Rebic.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan, 20, Kalulu, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez, 8 Tonali, 33 Krunic, 30 Messias, 10 Brahim Diaz, 17 Leao, 12 Rebic. A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 5 Ballo-Tourè, 14 Bakayoko, 40 Vranckx, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 7 Adli, 27 Origi, 11 Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

LECCE (4-3-3): 30 Falcone, 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 93 Umtiti, 25 Gallo; 29 Blin, 42 Hjulmand, 28 Oudin; 27 Strefezza, 77 Ceesay, 11 Di Francesco. A disposizione: 1 Bleve, 97 Pezzella 21 Brancolini,8 4 Cassandro, 18 Ceccaroni, 83 Lemmens, 4 Romagnoli, 13 Tuia,16 Gonzalez, 32 Maleh 14 Helgason, 7 Askildsen, 9 Colombo, 22 Banda ,31 Voelkerling. Allenatore: Baroni.

Dove vederla

La partita tra Milan e Lecce verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere il match in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l'accesso sull'applicazione della piattaforma.