La neopromossa Giana va coi piedi di piombo Il primo passo sarà confermare Chiappella

Per il suo ritorno in Serie C la Giana Erminio sta per riconfermare mister Andrea Chiappella, premiato con la panchina d’oro per la sua impresa. I biancazzurri sono infatti orientati a proseguire la collaborazione tecnica con l’artefice del ritorno tra i professionisti dopo aver vinto un campionato di Serie D nel girone, il D, sicuramente tra i più difficili tra tutti quelli della penisola.

Al momento la dirigenza gorgonzolese rimane piuttosto abbottonata sui programmi per la nuova stagione calcistica, preferendo rendere note le proprie mosse solo a ufficializzazioni avvenute. Ci saranno però, come trapela, delle riconferme nella rosa dei giocatori della Giana Erminio, perché naturalmente sono stati oggetto dell’opportuna valutazione di idoneità per il salto di categoria da parte dell’area tecnico-sportiva, così come verranno salutati alcuni dei protagonisti della splendida cavalcata nella stagione 20222023 perché si è andati alla ricerca di caratteristiche che possano soddisfare le richieste dell’allenatore.

L’orientamento del club di Gorgonzola sarà dunque quello di apportare gli opportuni innesti nell’organico di concerto con mister Andrea Chiappella. Si procederà presto ad annunciare dunque i profili di calciatori che sono stati ritenuti all’altezza dopo accurato scouting portato avanti dagli osservatori sui campi per tutta la scorsa stagione per assicurare prima di tutto la permanenza nel campionato di Serie C. La Giana Erminio sarà inserita nel girone A in un torneo che ben conosce ma che, annata dopo annata, vede innalzarsi il livello tecnico delle compagini che vi prendono parte. Valori tecnici ma anche di fisicità nelle squadre fanno la differenza e la Giana Erminio può comunque ripartire da una buona base di lavoro per tuffarsi di nuovo con entusiasmo nella competizione che ha voluto riabbracciare con grande determinazione, riuscendo alla fine con merito nell’intento.

Quello che potrà fare la differenza per il torneo di C che rivedrà ai nastri di partenza la Giana sarà, oltre all’appoggio dei propri tifosi, la conoscenza consolidata del sistema di gioco da parte di mister Chiappella. Il suo modulo più utilizzato è stato il 3-5-2 che con le varianti che saranno introdotte dai nuovi arrivi può assicurare comunque sul piano tattico alla squadra biancazzurra di attraversare una stagione ricca di insidie dove saranno la cura dei dettagli e la continuità di rendimento alcuni tra i fattori che possono incidere per ottenere una salvezza tranquilla al più presto possibile nonostante una concorrenza che si preannuncia molto agguerrita.

Luca Di Falco