La Giana scalda i motori, c’è il duello con Pineto

Torna in campo subito domani con fischio d’inizio alle 15 tra le mura amiche del Città di Gorgonzola la Giana Erminio che affronta il Pineto per il secondo atto della poule scudetto della serie D. Dopo la sconfitta all’esordio della competizione sul campo dell’Arezzo (3-1) nella partita di domenica, i biancoazzurri di mister Andrea Chiappella vogliono riscattarsi, approfittando del turno casalingo. "Il passivo ad Arezzo è stato pesante -la disanima del tecnico gorgonzolese-:, abbiamo preso il terzo gol nel nostro miglior momento della partita. Probabilmente dovevamo essere più bravi a non concedere una ripartenza che ci ha tagliato invece le gambe. Nel complesso penso che la prestazione ci sia stata come sempre da parte dei nostri ragazzi, probabilmente l’Arezzo è stato più bravo di noi".

Anche per i migliori le battute d’arresto possono insegnare qualcosa: "Questa sconfitta ci dà degli spunti di riflessione e la voglia per migliorarci e ripartire subito bene". "Non abbiamo impostato male la gara di Arezzo -continua l’allenatore della Giana Erminio-, apprezzo il fatto che la mia squadra non si sia disunita: purtroppo non ci voleva il gol del 3 a 1. Domani torneremo subito in campo: durante l’anno abbiamo cercato sempre di dare continuità al nostro cammino in un campionato duro e intenso, sfruttando la rosa, quindi il fatto di avere una partita ravvicinata ci mette nelle condizioni di fare delle rotazioni nel nostro organico per poi portare tutti al meglio in previsione anche della finale di Coppa Italia di serie D che avremo a fine mese proprio contro gli abruzzesi del Pineto. Abbiamo questa casualità di avere nello stesso triangolare della poule scudetto lo stesso avversario ma penso che saranno due gare diverse e noi faremo la nostra gara già mercoledì per ottenere il meglio possibile".

Nel girone B della serie D affronterà invece la finale playoff contro la Casatese sul campo di casa del Kennedy l’Alcione Milano. I prossimi avversari di domenica hanno eliminato nel primo turno l’Arconatese di mister Giovanni Livieri, una delle migliori squadre del campionato. Quello che gli orange del direttore sportivo Matteo Mavilla stanno facendo in questa stagione è un qualcosa veramente di straordinario e nella post season stanno mostrando i medesimi valori calcistici espressi anche in campionato, con uno dei migliori giochi espressi in categoria frutto di schemi ormai mandati a memoria sotto i dettami dell’allenatore Giovanni Cusatis che chiede un ulteriore sforzo.

Luca Di Falco