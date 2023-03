Verso Porto-Inter, Inzaghi: "La gara più importante. Alle critiche non rispondo"

Soccer; serie A: Fc Inter vs Lecce

Milano, 13 marzo 2023 – Si avvicina per l'Inter la gara decisiva al Do Dragao nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Si gioca domani sera alle 21, i nerazzurri partono dall'1-0 dell'andata al Meazza, rete di Romelu Lukaku. “Senz'altro è la gara più importante della stagione. Abbiamo già fatto una finale e tante gare da dentro o fuori. Possiamo tornare nelle prime otto d'Europa dopo tanto tempo, sappiamo che giocheremo in uno stadio caldissimo. Cercheremo di fare una partita di attenzione massima. Le critiche? Fanno parte del mestiere. Non ho mai risposto e figuriamoci se lo faccio ora alla vigilia di un appuntamento così importante”, ha detto Simone Inzaghi, reduce assieme ai suoi giocatori dall'ottava sconfitta in campionato contro lo Spezia quart'ultimo in A.

Il tecnico perde alla vigilia Robin Gosens, infortunatosi al gemello mediale della gamba sinistra. Un leggero risentimento, sufficiente per escluderlo dalla sfida e probabilmente anche dalla gara di domenica prossima al Meazza contro la Juventus, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Tornerà quindi titolare Dimarco a sinistra, così come dovrebbe tornare sulla linea dei difensori Darmian lasciando spazio a Dumfries in mediana. Skriniar e Correa recuperano e sono tra i convocati, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. In attacco Dzeko favorito su Lukaku per affiancare Martinez.