Milan-Inter, derby di andata Champions League: come comprare il biglietto per il settore ospiti

Cresce la febbre da euroderby di Champions League. Milan e Inter si sfideranno mercoledì 10 maggio nella gara d’andata della semifinale con i casa i rossoneri, il ritorno sarà martedì 16 maggio con i nerazzurri padroni di casa. La corsa al biglietto per entrambe le partite è iniziata da giorni con centinaia di migliaia di richieste per un San Siro che si annuncia sicuramente tutto esaurito per le due sfide.

EURODERBY MILAN INTER SAN SIRO

Tutte le info sui biglietti

Nelle scorse ore l’Inter ha comunicato ai propri tifosi le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti della semifinale d’andata (ore 21 mercoledì 10 maggio 2023) che sarà il secondo anello verde come da tradizione. Dalle ore 16.00 di venerdì 28 aprile i tifosi interisti potranno acquistare online su Vivaticket.com/it i biglietti per assistere al Derby nel settore Secondo Anello Verde, interamente dedicato agli interisti, in via eccezionale, come concordato tra i Club e la UEFA. I biglietti saranno disponibili al costo di 69 € sul sito vivaticket.com/it. Avranno priorità per l'acquisto gli abbonati di secondo anello verde di due stagioni consecutive: sia la 22-23 sia la 19-20, ossia l’ultima pre-Covid a capienza stadi completa. Questo per premiare la fedeltà nerazzurra in un evento così atteso e con disponibilità limitata.