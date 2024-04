Inter, l’indiscrezione sulla nuova maglia divide i tifosi. E c’è chi dice che sia “copiata”

Quella dell’anno prossimo, con ogni probabilità, sarà una maglia destinata a diventare storica: quella del ventesimo scudetto, quella che porterà la seconda stella sul petto. Un appuntamento che non si può fallire: i tifosi nerazzurri attendono impazienti l’arrivo del titolo e, di conseguenza, la divisa che lo celebrerà. “Footy Headlines”, la pagina social specializzata sui “leak” delle maglie da calcio, ha pubblicato una prima, possibile, anteprima della maglia che l’Inter potrebbe indossare nella prossima stagione.

La maglia in dettaglio

I colori, sembrerebbero quelli tradizionali: il nero è sempre lo stesso, rimasto invariato negli anni, mente il blu ha visto diverse sfumature nelle ultime stagioni. Dall’anticipazione rimbalzata oggi sui social, anche “l’azzurro” rimane quello scuro classico. Nell’anteprima della maglia, nessuno sponsor: il nome che comparirà sul fronte delle divise dei nerazzurri rimane ad oggi un’incognita: l’accordo con Paramount+ scade alla fine della stagione. Secondo quanto filtra la società di viale della Liberazione sarebbe vicina a un accordo da 30 milioni a stagione con ll colosso delle scommesse Bettson.

A far discutere, però, sono le strisce sulla maglia. Nella foto postata da “Footy Headlines” la divisa risulta divisa a metà: da un lato strisce verticali, dall’altro orizzontali. Un design assolutamente innovativa portata da Nike che non tutti i tifosi hanno apprezzato. Sui social infatti sono diverse le critiche alla prima bozza: “Manca la tradizione. Che non facessero cavolate con la maglia della seconda stella”, oppure “la salva solo lo scudo e la seconda stella”, sottolinea un altro tifoso immaginando già la divisa “addobbata” dal tricolore.

Il bozzetto disegnato in live a confronto con l'ipotesi di nuova maglia

Su X, ex Twitter, alcuni tifosi hanno fatto anche notare che l’idea innovativa proposta da Nike avrebbe preso ampia ispirazione (per non dire che hanno copiato) un bozzetto disegnato durante una live su Twitch della testata Fcinter1908.