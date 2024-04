Inter, il programma ufficiale dei tifosi per la festa Scudetto: date e orari

L’amarezza è già stata smaltita. Dopo il pari interno maturato nella posticipo di domenica sera a San Siro contro il Cagliari, all’Inter servono tre punti lunedì 22 aprile nel derby contro il Milan per l’aritmetica certezza del ventesimo scudetto. Un appuntamento che calciatori e tifosi nerazzurri hanno segnato con il famoso “cerchietto rosso” sul calendario, ma che non rappresenta un’ossessione o una partita da dentro o fuori. Il cammino straordinario dei ragazzi di Inzaghi durante tutto il corso della stagione permette di guardare alla stracittadina con la consapevolezza che il titolo, non dovesse arrivare lunedì 22, sarebbe soltanto rimandato: il vantaggio (+14 sulla seconda a sei partite al termine del campionato) è troppo cospicuo per pensare a un possibile ribaltone. Per questo, sfidando la scaramanzia tipica di ogni tifoso, la Curva Nord, settore più caldo del tifo neroblù, ha diffuso tramite la pagina ufficiale Facebook “L’urlo della Nord” il programma ufficiale dei festeggiamenti per il ventesimo scudetto.

Il comunicato

“Dopo tutte le anticipazioni riportate dagli organi di stampa negli ultimi giorni che hanno già dato grande visibilità ad una parte degli eventi in programma, siamo lieti di annunciare ufficialmente date e orari dei festeggiamenti di fine stagione che son stati accresciuti in numero e location, per dar il giusto rilievo all’importanza dei titoli conquistati e soprattutto del raggiungimento della seconda stella”, attacca il comunicato di presentazione dei festeggiamenti. “Per rispetto delle istituzioni e dei dirigenti che ci hanno consentito di ottenere alcune location uniche, abbiamo doverosamente atteso l’ufficialità prima di comunicare quanto segue”.

Il programma di tutti i festeggiamenti

Trattandosi di uno scudetto storico, i festeggiamenti sono previsti sull’arco di diverse giornate. Sia che la seconda stella arrivi nel derby in trasferta o nella partita successiva in casa contro il Torino, il ritrovo dei tifosi è previsto in piazza Cairoli, da dove poi partirà un corteo verso il Duomo dove, come da tradizione, si svolgerà gran parte dei festeggiamenti. Poi, indipendentemente da quando arriverà il titolo, prima di Inter-Torino (in programma il 28 aprile) previsto un corteo da piazzale Lotto per “scortare” il pullman della squadra fino a dentro la pancia dello stadio. Poi le celebrazioni continueranno a campionato concluso: il 6 giugno alle 20.30 quando avrà luogo una “Parata Nerazzurra” in centro città per annunciare l’avvio della grande festa conclusiva: una tre giorni (7, 8 e 9 giugno) di giochi, atrazioni e festa presso l’Idroscalo. L’ingresso alla struttura sarà gratuito e il ricavato delle attività sarà destinato a fini benefici.

Tutti gli eventi presentati dagli ultras

“In occasione della matematica conquista del titolo (che sia nel derby o nelle partite successive) il ritrovo per i festeggiamenti in città sarà presso piazza Cairoli da cui faremo partire un corteo verso il Duomo. A prescindere dalla conquista del titolo nel derby, i festeggiamenti inizieranno (o continueranno) in occasione di Inter-Torino con un “Passaggio d’onore” prima della partita che si svilupperà lungo tutto il percorso del pullman a partire da piazzale Lotto e fino sotto la Nord (orari ritrovo da concordare e come detto a prescindere che si sia già conquistato o meno lo scudetto matematicamente). In occasione di Inter-Lazio avrà luogo la festa per la consegna del titolo che accoglieremo con una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio ad inizio partita. A campionato concluso la festa continuerà il 6 giugno alle 20.30 quando avrà luogo una “Parata Nerazzurra” in centro città per annunciare l’avvio della grande festa conclusiva (location da definire). Il 7, 8 e 9 giugno, grazie all’associazione WEAREMILANO ets che ormai da 5 anni ne garantisce l’organizzazione, avrà luogo la tradizionale festa del popolo nerazzurro presso IDROSCALO MILANO. Gli orari saranno i seguenti: Venerdì 7 ore 17.00-01.00 Sabato 8 ore 11.00-01.00 Domenica 9 ore 11.00-01.00 All’interno del parco saranno attive tutte le abituali attrazioni (dal wake board alla piscina, dalla pista di pattinaggio all’arrampica, dal noleggio canoe ai campi da calcio a 5). Sarà rinforzato il sevizio di ristorazione e ogni sera ci saranno eventi live a partire dalle 19.00 con ospiti dal mondo Inter che saranno accolti all’interno del grande palco sull’acqua. L’ingresso agli eventi, aree merchandising e ristorazione saranno gratuiti mente i servizi per le attrazioni sportive rispetteranno i propri prezzi d’accesso (è in via di definizione una scontistica dedicata). All’esterno sarà garantito un ampio parcheggio custodito adiacente l’ingresso principale. Come sempre parte dei proventi sarà destinato a fini benefici e nel corso delle 3 giornate saranno effettuate raccolte di beni di prima necessità da destinare a chi ha più bisogno nell’area metropolitana di Milano. Ulteriori dettagli saranno forniti a ridosso dei vari momenti in programma. Sono in via di definizione ulteriori iniziative di cui daremo notizie al più presto.