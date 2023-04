Coppa Italia, semifinale Juventus-Inter: probabili formazioni e dove vederla (in chiaro)

L'Inter torna subito in campo in Coppa Italia per l'andata delle semifinali in casa della Juventus. Si gioca martedì 4 aprile alle 21 a Torino. Il ritorno si disputerà a San Siro mercoledì 26 novembre.

I nerazzurri vengono da tre sconfitte consecutive in campionato – Spezia, Juve e Fiorentina – intervallate dal pareggio senza reti di Oporto in Champions League che ha garantito la qualificazione ai quarti di finale. Inzaghi è sempre più sulla graticola, ma un aprile pieno di impegni fondamentali sconsiglia il cambio immediato, anche dopo dieci k.o. in Serie A, ruolino di marcia molto lontano dalle attese.

Il tecnico interista riflette sulla formazione, che dovrebbe confermare in gran parte nonostante le difficoltà mostrate contro la Fiorentina, più realizzative che di gioco.

Da capire se verrà rilanciato Lukaku al fianco di Lautaro o se toccherà a Dzeko. In difesa potrebbe toccare a Handanovic in porta e a De Vrij al centro della difesa, il resto dell'undici non verrà modificato di molto anche per via delle assenze di Skriniar e Calhanoglu e del rientro appena avvenuto di Federico Dimarco, appena ripresentatosi in gruppo.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Martinez. All. Inzaghi.

ARBITRO: Massa.

Dove vederla: la semifinale sarà trasmessa in diretta TV, in chiaro, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.