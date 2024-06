Inter, senti Dumfries: “Trattiamo per il rinnovo: amo il nerazzurro e voglio restare”

Denzel Dumfries torna a parlare della sua situazione contrattuale con l'Inter. L'olandese è in scadenza nel 2025 e da tempo le parti stanno parlando di un possibile rinnovo. “Se giocherò ancora nell'Inter? Penso di sì, mi trovo in un grande club di cui sono innamorato – ha detto Dumfries a gianlucadimarzio.com -. La gente e i compagni di squadra sono come una famiglia per me. Io mi sento a casa all'Inter. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo, ma il club era in difficoltà economiche. Poi ora, come tutti sanno, il club ha cambiato proprietario: durante gli Europei o magari dopo vediamo quello che accadrà”.

Il laterale orange, impegnato agli Europei in Germania, non nega il gradimento per il campionato inglese, ma conferma di voler restare a Milano. “Non è un segreto che mi piacerebbe giocare in Premier League, amo quel campionato e il mio stile di gioco si addice al calcio inglese. Ma è una benedizione di Dio che io possa giocare nell'Inter, dove ho vinto sei trofei in tre anni. Come già detto questa è casa mia e la mia famiglia è felice a Milano. Io mai al Milan o alla Juve? Come ho già detto, io amo l'Inter ma nel calcio non si sa mai. Anche se, ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene”.