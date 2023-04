Coppa Italia, Juventus-Inter: ecco le pagelle

Torino – Ecco le pagelle dei nerazzurri e dei bianconeri dopo la partita con la Juventus di Coppa Italia, finita 1-1.

INTER

Handanovic 6: subito impegnato da Dimaria, risponde presente deviando il rasoterra maligno del Fideo. Incolpevole sul gol di Cuadrado col quale però si accapiglia a fine match prendendo il rosso.

D'Ambrosio 6: una buona partita, concede pochissimo agli avanti della Juve (35’ st Dumfries sv)

Acerbi 6.5: imposta, non sempre con la giusta velocità, ma annulla Vlahovic e gioca una partita di spessore

Bastoni 6: buona prova difensiva, ordinata, senza fronzoli né sbavature

Darmian 6.5: il suo lo fa sempre, fa fare poco a Kostic e questo è un bel merito

Barella 6: meglio rispetto al match contro la Fiorentina, non è ancora lui in fase conclusiva ma è in crescita

Brozovic 5.5: non sempre preciso in regia, fa il suo, sbaglia un gol nel primo tempo (35’ st Asllani sv)

Mkhitaryan 6: discreta prova a centrocampo, in avanti sfiora un gran gol con una bella girata

Dimarco 6: non spinge tantissimo e non è precisissimo nei cross ma non fa mai mancare il suo apporto (23’ st Gosens 6)

Dzeko 5.5: gira spesso lontano dall’area, operando da regista arretrato, non tira mai in porta e per un attaccante è (spesso) una colpa (23’ st Lukaku 6)

Lautaro 5: male, non la vede quasi mai, l’impegno non manca ma sbaglia troppi palloni (40’ st Correa sv)

Allenatore: Inzaghi 6.

Juventus (3-5-2): Perin 6.5; Danilo 6, Bremer 5.5, Gatti 6; Cuadrado 6, Locatelli 6, Fagioli 5.5 b(20’ st Miretti 5.5), Rabiot 6.5, Kostic 5.5; Di Maria 5 (20’ st Chiesa 6), Vlahovic 5 (30’ st Milik 6). Allenatore: Allegri: 6