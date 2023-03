Inter-Juve: le pagelle dei nerazzurri. In ombra la Lu-La

Come per Lukaku, a Lautaro va una piena insufficienza

Inter

Onana 6: forse posizionato un po’ troppo sul primo palo sul gol di Kostic ma la rasoiata del serbo della Juve si spegne all’angolino salva però il 2-0 deviando nell’area piccola un cross di Kostic per Locatelli

Darmian 5.5: la Juve attacca tanto sulla sua fascia, combatte ma non appare per nulla brillante (34’ st Correa sv) De Vrij 6.5: bene su Vlahovic al quale non fa toccare mai palla Acerbi 6: sulla sinistra come braccetto se la cava, anche perché Soulè è timido e non lo punta mai

Dumfries 5: altra prestazione mediocre e valore di mercato che scende per un giocatore che fatica a ritrovarsi. Kostic lo asfalta spesso e volentieri (37’ st Bellanova sv)

Barella 6: il primo squillo della partita è suo con un tiro respinto da Szczesny e anche il secondo ma il portiere polacco respinge con bravura. E’ l’unico dell’Inter che tira in porta (18’ st Mkhitaryan 6)

Brozovic 5: fatica a trovare il ritmo, a volte trotterella, non è di certo il regista al quale Inzaghi non poteva rinunciare. Manca completamente in velocità e non ha mai un’intuizione per le punte

Calhanoglu 6: anche da mezzala non sfigura, non gioca una delle sue migliori partite ma il suo lo fa e quando ha la palla sa sempre cosa fare

Dimarco 6: meno brillante di altre volte, mette in mezzo qualche pallone interessante ma trova sempre il deserto

Lukaku 5: non tira mai in porta, scambia bene con Barella nel primo tempo, lotta ma alla fine ma Bremer e soci l’hanno contenuto senza troppi patemi (34’ st Dzeko sv)

Lautaro 5: Ben marcato dalla difesa juventina, fa poco o niente in avanti non riuscendo mai a liberarsi per il tiro. Brutta copia del trascinatore dell’Inter.

Allenatore: Inzaghi 5: A livello di prestazione l’Inter non ha per nulla convinto. E così è arrivata la 9 sconfitta stagionale. Un po’ troppo per una squadra che è stata scavalcata dalla Lazio al secondo posto e che in campionato fatica parecchio. E’ il momento che decida a metacampo di affidare definitivamente le chiavi della squadra a Calhanoglu con buona pace di Brozo.

Juventus: Szczesny 6.5, Gatti 7, Bremer 7, Danilo 7; De Sciglio 6.5 (30’ st Cuadrado 6), Fagioli 6.5, Locatelli 6.5, Rabiot 7, Kostic 7; Soulé 6 (20’ st Chiesa 6 e dal 37’ st Paredes sv); Vlahovic 6. Allenatore: Allegri 7.