Arriva Inter-Juve, ma Inzaghi perde Bastoni. Lukaku torna in campo dall’inizio?

L'ultima uscita di Lukaku contro il Porto è stata soddisfacente

Milano – Una distrazione muscolare alla coscia sinistra ha messo fuori causa Alessandro Bastoni in vista di Inter-Juventus di domenica sera. Il difensore centrale ha lasciato il Do Dragao a metà secondo tempo, visibilmente claudicante. Le analisi hanno confermato i timori di un infortunio, il centrale spera di poter recuperare per Inter-Fiorentina del 1° aprile, sfruttando la pausa per le nazionali. Al Meazza non ci sarà nemmeno Gosens, bloccato da un problema fisico già prima della trasferta in Portogallo.

Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa nella formazione, a partire dal rientrante Skriniar (in campo a Oporto soltanto nel finale) al fianco di De Vrij e Acerbi. A sinistra da valutare le condizioni di Federico Dimarco, non è escluso che venga schierato D'Ambrosio, tornato al vecchio ruolo per la battaglia degli ultimi minuti contro i lusitani. In attacco, Lukaku è favorito su Dzeko per affiancare Martinez.

Oggi, intanto, Beppe Marotta è tornato sul caos biglietti avvenuto al Do Dragao, dove diversi sostenitori interisti sono stati lasciati fuori dall'impianto nonostante avessero regolarmente acquistato il biglietto. “Class action contro il Porto? Ci sono gli elementi per arrivarci, noi come società faremo il possibile per tutelare i nostri tifosi nelle sedi competenti. Stiamo valutando quale iniziativa prendere per alleviare la delusione, soprattutto ai bambini”, ha dichiarato l'ad a Telelombardia.