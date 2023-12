Erinni, la meta dell’accoglienza. Tetiana e Yuliia pronte per il Cus. Milano corre insieme all’Ucraina

L’esordio non poteva essere più ostico. Contro la Valsugana Padova, squadra campione d’Italia, un test proibitivo. Più del 36-5 finale che ha sancito la distanza tra prima e seconda nel girone 1 della Serie A Elite di rugby femminile, quel che verrà ricordato in casa del Cus Milano è però l’esordio di due nuove giocatrici. Sono Tetiana Moroz, classe 2000, e Yuliia Medvedchuk, 2002, che una ventina di giorni fa sono arrivate da Leopoli per essere ospitate dal Cus e godono attualmente del permesso di soggiorno come rifugiate di guerra. Vanno a infoltire un gruppo di cui dallo scorso anno fa parte anche un’altra ragazza ucraina, Yuliia Ivashchenko, che sta aiutando le due connazionali ad ambientarsi.

"Siamo felicissime di poter vivere questa esperienza - dice Tetiana Moroz - anche se per noi è tutto nuovo. Veniamo dal rugby a 7 e dobbiamo adattarci ancora al meglio con quello a 15. Le nostre compagne e la società sono state fantastiche e ci hanno fatto sentire a casa". Gli ostacoli principali, tecnicamente parlando, sono proprio quelli relativi al ruolo e alla comunicazione, visto che le ragazze non parlano che qualche parola d’italiano. Dopo averle viste in allenamento, il coach Giorgio Rigosa ha però capito che il potenziale c’è e che per chi vive una situazione come quella in corso in Ucraina non può certo risultare insormontabile qualche piccola prova da superare durante il percorso. "Si sono subito ambientate grazie anche alla presenza della connazionale - dice il coach della prima squadra Giorgio Rigosa -. Hanno un buon potenziale fisico e atletico, chiaramente c’è un po’ di fatica a comunicare. Bisogna lavorare e far capire loro cosa devono fare in una determinata posizione. Venendo dal rugby a 7, dove per esempio non c’è la mischia, abbiamo provato a schierarle inizialmente una in mischia e l’altra in trequarti e poi come trequarti entrambe, nella partita contro la Valsugana. L’ala è il ruolo più semplice per loro in questo momento perché è quello in cui ci sono meno competenze. Nonostante il risultato della partita le cose sono andate abbastanza bene".

Una mano importante per far sì che possano verificarsi storie come quelle di Tetiana e Yuliia è arrivata da parte della Federazione Italiana Rugby. Le giocatrici vengono infatti tesserate come italiane, non come straniere, e grazie al Decreto governativo dello scorso anno sono riuscite ad ottenere il permesso di soggiorno in tempi rapidi, il che permette di trovare un lavoro. Sono state le ragazze stesse, tramite la Ivashchenko, a contattare il Cus Milano chiedendo la disponibilità ad entrare in squadra. Una volta testate le loro capacità nelle sedute di allenamento hanno dimostrato di poter giocare in un campionato come la Serie A Elite. Il Cus, come ha fatto già lo scorso anno per la loro connazionale, offre alle ragazze un soggiorno e un lavoro part-time che permette di mantenersi in una città come Milano.

Con i due nuovi innesti la squadra spera di poter centrare l’obiettivo di arrivare nelle prime due posizioni del girone 1. Oggi le Erinni sono seconde a quota 9 punti, mentre la Valsugana guida a 15 e più indietro ci sono il Cus Torino a 5 e Calvisano a 0. Fondamentale diventerà quindi il prossimo confronto con le piemontesi, in programma domenica 10 alle 14.30. "Vorremmo vincere le prossime due per entrare nei playoff e giocarci quindi la finale - dice ancora Giorgio Rigosa -. La sfida col Valsugana ha messo in evidenza che loro hanno giocatrici al momento superiori, d’altronde sono campionesse d’Italia. Noi intanto proviamo ad entrare nelle prime quattro".