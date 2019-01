Genova, 21 gennaio 2019 - Il Milan supera l'ostacolo Genoa e ritrova la zona Champions. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova i rossoneri vincono per 2-0 grazie alle reti di Borini e Suso nel secondo tempo: una vittoria che riporta il Milan al quarto posto a

seguito del passo falso della Lazio. Alla prima vera partita senza Higuain e Gattuso, quest'ultimo sostituito dal suo secondo Riccio dopo la squalifica rimediata in Supercoppa, i rossoneri si presentano in campo con il tridente Suso-Cutrone-Borini. L'attacco

ospite viene neutralizzato egregiamente dalla difesa genoana per oltre 40 minuti: sono i padroni di casa a creare i primi pericoli presso la porta rossonera con un tiro di Biraschi al 14' che termina di poco alto. Poi Donnarumma al 27' diventa protagonista

con una respinta d'istinto su un tiro di Bessa da distanza ravvicinata.

La risposta degli ospiti, invece, arriva solamente nel finale di frazione con un mancino al volo di Paqueta' che si stampa sul palo esterno. Nella ripresa il Milan prende coraggio e sfiora il gol del vantaggio con un diagonale di sinistro di Borini mentre i rossoblu' si vedono negare la rete nuovamente da un Donnarumma stratosferico sulla doppia occasione di Veloso-Bessa.

Il match, pero', si sblocca al 72' con una bella discesa di Conti che al centro trova Borini: piattone da due passi e gol dell'1-0 per i rossoneri, per altro prima rete in campionato per il numero 11. Il Genoa risponde con una traversa di Veloso ma pochi minuti

piu' tardi subisce il raddoppio con una ripartenza finalizzata da Suso. Una sconfitta che fa male al 'Grifone', vittorioso solamente in una delle ultime 14 partite disputate in Serie A dal mese di ottobre. Festeggia il Milan che, malgrado le numerose assenze,

saluta Genova con tre punti in piu' e con la ritrovata zona Champions.

GENOA-MILAN 0-2

Marcatori: 27' st Borini (M), 38' st Suso.



Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi (31' st Pereira), Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso (39' st Dalmonte), Bessa; Kouamé, Pandev (13' st Favilli). A disp.: Vodisek, Lisandro Lopez, Lakicevic, Gunter, Romulo, Pezzella, Russo. All.: Prandelli.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata (14' Conti), Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu (34' st Mauri); Suso (43' st Castillejo), Cutrone, Borini. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Laxalt, Simic, Strinic, Bertolacci, Montolivo, Torrasi, Tsadjout. All.: Riccio (Gattuso squalificato).

Arbitro: Orsato.

Note. Ammoniti: Borini (M), Romero (G), Cutrone (M), Paquetà (M), Rolon (G).

