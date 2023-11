Calcio, Serie D. Sangiuliano, primo 0-0. Ciceri: "Buon pari ma poca concretezza»

Dopo il terzo risultato utile di fila, con il primo 0-0 stagionale in casa dell’ambiziosa Aglianese, il Sangiuliano City può guardare con maggior fiducia al prossimo cammino che lo attende nel girone D della serie D. "Abbiamo fatto una buonissima partita su un campo difficile e contro una squadra di ottimo livello -commenta il tecnico Andrea Ciceri (nella foto) -. L’Aglianese era in serie positiva da cinque turni e quindi in grande fiducia. I ragazzi hanno dato tutto e c’è solo il rammarico per non aver concretizzato le occasioni che abbiamo avuto, ce n’è stata qualcuna preparata molto bene che non siamo riusciti a sfruttare adeguatamente, mentre abbiamo concesso loro davvero poco pressandoli forte e non permettendogli di costruire il solito gioco che fanno. In generale siamo stati bravi anche a contenere un giocatore forte come Bocalon, insomma il piano gara è stato rispettato in pieno e la prestazione che chiedevo c’è stata. Spiace non aver vinto, ma accettiamo comunque il risultato". "Il campo - termina l’allenatore dei gialloverdi - non era in condizioni ideali per sviluppare gioco e credo che lo si sia visto, però magari in altri tempi una partita del genere l’avremmo persa". Questa domenica a Riozzo arriverà a far visita il Prato.Luca Di Falco