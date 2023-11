Calcio, serie D. Ricorso vinto, il giudice dà due punti in più al Club Milano

Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo del Club Milano comminando al Ponte San Pietro la sconfitta a tavolino per 0-3 nella partita valida per la decima giornata del girone B di serie D. La società bergamasca, infatti, ha fatto giocare per pochi minuti di recupero Nicol Gamba, classe 2007, non ancora in età per poter giocare tra i grandi e sprovvisto anche della deroga. Dopo il tempestivo ricorso portato avanti dalla società milanese il Giudice ha validato la posizione irregolare del giocatore che "alla data della gara in epigrafe non aveva ancora compiuto di 16 anni anagrafici e non era dotato della necessaria e previa autorizzazione, pertanto non aveva titolo a parteciparvi", come viene spiegato sull’ultimo Comunicato ufficiale. La partita, giocatasi lo scorso 29 ottobre, era terminata sul campo con il risultato di 2-2 mentre ora, con la vittoria a tavolino conquistata, il Club Milano passa a quota 17 punti in classifica, lasciando invece la compagine bergamasca fanalino di coda del raggruppamento a quota 8: la squadra di Scavo, dunque, dopo il pareggio per 1-1 contro la Real Calepina di domenica scorsa, riparte con rinnovato entusiasmo e si prepara all’ostica trasferta in casa della Varesina, terza forza del girone, prevista per il prossimo 19 novembre alle ore 14:30.I.C.