Calcio a 5 donne. Rilancio Kick Off. Stegius fa per tre

Nel segno di Madeleine Stegius (nella foto) arriva la seconda vittoria stagionale della Kick Off. La squadra di Calcio a 5 femminile di San Donato, grazie a una tripletta della svedese, hanno conquistato il secondo successo consecutivo in casa contro il Royal Team Lamezia (3-1). La prima rete al 3’ ma poco dopo, al 9’, le ospiti pareggiano con Masaro. Nel finale del primo tempo ci pensa Stegius che mette a segno altre due reti. Dopo l’intervallo le sandonatesi non devono far altro che gestire il vantaggio. Domenica 5 novembre sfida al Bitonto che finora non ha mai perso.

Giuliana Lorenzo