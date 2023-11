Cagnotto, tuffo nel futuro: "Studio da mental coach"

Oggi a Milano a Palazzo Parigi è in programma La luce delle donne, una cena benefica pensata per sostenere l’empowerment delle donne indiane. Ospiti d’eccezione dell’evento saranno Flavia Pennetta e Tania Cagnotto. Entrambe hanno deciso di donare dei cimeli personali, tutti "phygitalizzati" da EXPlus, piattaforma di NFT sportivi. La campionessa olimpica di tuffi ha scelto di offrire un suo gilet olimpico come memorabilia.

Tania, ci racconta di questo evento speciale?

"Credo sia un’iniziativa sociale importante. Mi piace l’idea di mettere a disposizione dei fan qualcosa di mio che rimarrà per sempre e ancor più gratificante è pensare che il ricavato di questa asta di cimeli andrà in beneficenza per uno scopo nobile".

Come sta procedendo la vita da ex sportiva?

"Bene, grazie. Ora mi sto dedicando al mio ruolo di mamma. Mi prendo cura delle mie bimbe. Le porto, ovviamente, anche in piscina. Inoltre ho cominciato un master per diventare mental coach. È un progetto che mi intriga da diverso tempo. Avendo fatto sport a livello agonistico, so quanto sia importante la parte mentale. Ho fatto anche degli incontri con giovani atleti, visto che sto collaborando con la Federazione. Credo che, soprattutto oggi, la figura del mental coach sia molto importante per aiutare gli atleti a migliorarsi nel gestire la pressione".

C’è qualcosa che le manca della sua vita da atleta?

"Il viaggiare per le gare, il fare gruppo ma credo che tutto abbia il suo tempo".

Per arrivare a certi livelli, ha dovuto fare tanti sacrifici. C’è qualcosa di cui si rammarica?

"Forse il non aver potuto finire gli studi universitari. Purtroppo, non c’era il tempo materiale per dedicarsi anche allo studio. Ho perso anche tante feste a scuola o uscite con gli amici ma ho recuperato tutto più tardi".

Che sogni ha nel suo cassetto personale?

"Voglio restare con i piedi per terra e affrontare una cosa alla volta. Non escludo, un giorno, di tornare stabilmente in piscina, magari nel ruolo di allenatrice. Vedremo cosa accadrà, sicuramente sono aperta a tutte le possibilità che capiteranno strada facendo".