Sniffa cocaina alla fermata della metropolitana: beccato il 48enne recidivo / VIDEO

Milano, 1 marzo 2023 – È stato individuato e sanzionato l'uomo che qualche giorno fa era stato inquadrato da una telecamera di videosorveglianza mentre stava sniffando cocaina alla fermata Bisceglie della linea rossa del metrò, diventando a sua insaputa protagonista di un video virale sui social.

Sabato sera, poco prima delle 21, il quarantottenne italiano, residente in zona Vigentino e con precedenti di polizia, è stato nuovamente immortalato da un occhio elettronico della stazione capolinea della M1 mentre stava per assumere un'altra dose di droga, sempre sullo stesso cestino dei rifiuti in banchina.

A quel punto, gli agenti della Polmetro, che negli ultimi giorni avevano monitorato l'area per intercettarlo, sono subito intervenuti: l'uomo è stato sanzionato per il possesso dello stupefacente (mezzo grammo di coca) e segnalato alla Prefettura; poi gli è stato notificato anche un ordine di allontanamento dalle linee sotterranee del trasporto pubblico locale.