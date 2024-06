Vannacci a Milano con Salvini evoca ancora la X Mas: “Al vostro segnale scateneremo l’inferno”

“Questo è il mio secondo comizio, siete tantissimi (circa 300 persone, ndr). È come avere davanti una legione, la “Decima” legione. Ci sono tantissime ragioni per cambiare questa Europa, ma ve ne racconto solo una, la “Decima” ragione: alle mie figlie vorrei dare un’altra Europa, più sovrana”. Sono queste le parole usate sabato pomeriggio dal generale Roberto Vannacci sul palco della Lega in piazza Duomo, a Milano. Insieme a lui, a comizio, c’erano anche il segretario della Lega Matteo Salvini e il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari.

“Penso – ha dichiarato – che sia necessario continuare a combattere, e lo farò non sul campo di battaglia ma dagli scranni di Bruxelles. E se ogni attività propositiva dovesse fallire allora comincerei con la mia specialità: il sabotaggio. Il sabotaggio di qualsiasi iniziativa europea che vada contro il nostro sangue e la nostra identità. Vorrei un’Europa più sicura: anche qui a Milano ogni donna dovrebbe essere libera di uscire e passeggiare”.

“Basta con le teorie mistificatorie e anti-identitarie che l’Europa sta diffondendo. Io – conclude il generale – farò esclusivamente i vostri interessi. E allora l’8 e il 9 giugno andate alle urne, votate Lega. Al vostro segnare scateneremo l’inferno”.

Il generale Vannaci ha quindi scelto di non abbassare i toni, neanche dopo le polemiche seguite al riferimento che il 31 maggio ha fatto riguardo alla Flottiglia Xª Mas, l’unità militare – idolatrata dai gruppi neofascisti – che tra il 1943 e il 1945 fu responsabile di gravissime efferatezze contro civili e partigiani, tra cui fucilazioni, torture, rastrellamenti e saccheggi. Vannacci, in un appello al voto, ha invitato gli elettori a mettere una “decima” sulla scheda, mimando la “X” con le mani.

“È doveroso ricordare – aveva replicato a quell’appello il deputato Angelo Bonelli – che gli uomini della Xª Mas marchiavano o incidevano sul petto degli sventurati la “X” della decima. Dagli alberi delle strade pendevano i corpi dei partigiani con un cartello al collo che recitava: ‘È passata la Decima’. La deplorevole richiesta di Vannazzi, nel giorno dei 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti che gli costò la vita per mano fascista, è un insulto alla nostra democrazia e ai valori su cui si fonda la nostra Repubblica”.

In piazza Duomo, alcuni contestatori ha tentato di avvicinarsi al gazebo della Lega allestito dietro la cattedrale esibendo cartelloni con scritto “Vannacci sei normale?” e “Sul mio corpo decido io”. I contestatori avrebbero tentato di strappare un manifesto del Carroccio. Gli agenti della polizia sono intervenuti e li hanno allontanati.