Sicurezza a Milano, Sala: “Il cambiamento è in corso, gli effetti iniziano a vedersi. Maranza? Ragazzi che vanno seguiti ma se delinquono devono scontare pena”

Milano, 2 aprile 2025 - "Il cambiamento è in corso e i suoi effetti iniziano a vedersi, sto parlando di sicurezza". Con queste parole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è intervenuto sulle sue pagine social parlando delle due operazioni avvenute in giornata. "Questa mattina la Polizia locale ha sgomberato un'area nei pressi di via Bonfadini, dove c'erano più di 20 manufatti abusivi occupati da una trentina di persone rom - ha detto -, le baracche sono state demolite e si sta procedendo alla pulizia della zona e alla messa in sicurezza". "Stamattina inoltre sono state eseguite 50 misure cautelari nei confronti di soggetti dediti a rapine, furti e ricettazione, i cosiddetti maranza. Sono ragazzi che vanno seguiti ed educati ma se delinquono ripetutamente devono scontare la pena", ha ribadito . Il primo cittadino ha infine chiosato: "La sicurezza è una priorità ed un impegno che stiamo portando avanti insieme alla Prefettura, alla Questura e a tutte le forze dell'ordine che ringrazio".

Anche questa mattina il numero uno di Palazzo Marino aveva parlato del nodo della sicurezza che, insieme a quello della mobilità, secondo Sala saranno centrali nella prossima campagna elettorale a Milano. "Sto pensando alla prossima campagna elettorale che non mi riguarderà - ha spiegato il primo cittadino (che è già al secondo mandato), ospite del podcast “Innamorati di Milano”- ma lavorerò perché il centrosinistra continui ad amministrare la città. Io sono certo che si baserà sulla sicurezza, e qui tra un sindaco di centrosinistra e uno di centrodestra non so che differenza ci può essere, oltre al fatto che il Comune può fino ad un certo punto".

Il problema della sicurezza secondo Sala "continua a rimanere e tanti lo sentono anche se i dati non sono così drammatici. Ma sono aumentati i reati predatori e si sta abbassando l'età media di chi commette crimini". L'altra grande questione "sarà quella della mobilità, non sarà una sorpresa se la destra dirà, 'Area B? La cancelliamo, le piste ciclabili? ne abbiamo fatte troppe' - ha proseguito -. Io non sono così negativo perché i numeri che vediamo sull'utilizzo sono molto buoni". Inoltre secondo Sala c'è ancora da lavorare perché diminuisca il numero di auto in città. Infine un "sogno" che non si è mai realizzato in questi quasi dieci anni di governo della città. "Per migliorare Milano abbiamo parlato di varie cose, c'è un sogno che è stato il mio e non siamo riusciti a fare anche per una questione economia - ha detto-, la riapertura dei Navigli sarebbe stata una grande opportunità. Quando ci stavamo pensando con intensità è arrivato il Covid".