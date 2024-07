Milano, basta auto a Santa Giulia: "No al prolungamento della strada Paullese"

Milano – La Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala proporrà al Consiglio comunale di stralciare dal Piano di Governo del Territorio i lotti III e IV della Strada statale Paullese. Con una delibera approvata in questi giorni, Palazzo Marino definisce una variante del Pgt che cancella il prolungamento della Paullese e ferma il tracciato fino alla rotonda di Merezzate, evitando che penetri nell’area urbana.

La proposta di prolungamento della Paullese – con l’ipotesi di prosecuzione diretta della strada all’interno della città – risale a studi effettuati prima del 2002, anno di definizione del progetto. Studi che non rispondono più agli attuali obiettivi dell’amministrazione comunale di ridurre l’uso dell’auto privata, moderare il traffico e le emissioni e allontanare i flussi veicolari dall’area cittadina.

Senza contare che lo sviluppo del quartiere Santa Giulia e la realizzazione del futuro sito olimpico stanno modificando l’assetto urbano generale dell’area e consentire una massiccia penetrazione di auto private fin dentro la città non porterebbe alcun beneficio. "Si tratta di un’opera viabilistica pensata più di vent’anni fa – spiega l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi – che oggi risulta lontanissima dalle politiche ambientali e di sviluppo del territorio che stiamo perseguendo. La scelta di fermare il tracciato poggia tra l’altro su attente valutazioni degli uffici tecnici che ci dicono che il prolungamento della strada non apporterebbe migliorie alla viabilità. E io aggiungo che stiamo anche evitando un notevole consumo di suolo". Non solo.

"Tutte le nostre scelte, compresa quella di non realizzare una strada, mirano agli stessi obiettivi: promuovere il trasporto pubblico, ridurre l’uso del mezzo privato, cercare di minimizzare l’impatto del traffico automobilistico e le conseguenti emissioni inquinanti nei quartieri cittadini – evidenzia l’assessora alla Mobilità Arianna Censi –. Questa delibera è importante perché rispetta la nostra visione di città e dimostra con quanta coerenza e determinazione procediamo nelle politiche ambientali". La delibera , che ha già acquisito il parere favorevole del Municipio 4, sarà sottoposta all’esame dell’aula consiliare per il definitivo via libera.