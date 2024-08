Deborah Giovanati, vicecapogruppo della Lega in Comune a Milano passa a Forza Italia

Milano, 2 agosto 2024 – Da Lega a Forza Italia. È la decisione presa da Deborah Giovanati, vice capogruppo del Carroccio e consigliera comunale al Comune di Milano. Insieme a lei aderiranno agli azzurri altri 5 consiglieri di Municipio, il capogruppo della Lega in Municipio 9 Vittorio Tripicchio con un'altra Consigliera, nel Municipio 2 Michela Capobianco, Lorenzo Bruschi e Luigi Colantuoni.

“Per me è un ritorno a casa: Forza Italia è il partito ideale da cui porre le basi per costruire un grande progetto per Milano e per il territorio”, ha spiegato Giovanati annunciando ufficialmente la sua adesione a Forza Italia. La decisione, come spiega una nota, è stata condivisa con i dirigenti nazionali e locali del partito proprio in queste ore.

“Milano è considerata da sempre la città delle opportunità, dei sogni che si realizzano - ha sottolineato Giovanati - un luogo dalle grandi potenzialità che presenta anche diverse fragilità. In questi anni la nostra azione politica e istituzionale si è caratterizzata per la costante presenza in mezzo alla gente, per l'ascolto dei problemi delle persone, delle loro istanze e delle loro proposte. Sono convinta che Forza Italia sia il luogo ideale attraverso il quale poter sviluppare i valori e i principi che hanno ispirato le nostre azioni per il bene comune”.

“Dai prossimi mesi - ha concluso - dobbiamo porre le basi per la rinascita della nostra città. Un progetto ambizioso, per il quale ciascuno di noi sta già lavorando con impegno e determinazione. Forza Italia è la casa dell'agire e della concretezza. Per questo, il ritorno a casa per me e per il gruppo di persone che ha sempre lavorato con me, sarà ancora più stimolante”.

Sorte: “Nuovi ingressi in Lombardia”

“Non si ferma la crescita di Forza Italia in Lombardia: anche oggi nuovi importanti ingressi nella città di Milano. Dopo l'adesione del già candidato sindaco di centrodestra, Luca Bernardo, anche la consigliera comunale Deborah Giovanati ha scelto di aderire al nostro partito. Il gruppo di Forza Italia a Palazzo Marino passa da tre a quattro consiglieri. Il doppio rispetto al giorno delle elezioni”, ha commentato Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale in Lombardia. “Anche nei municipi di Milano –ha proseguito – Forza Italia rafforza la sua presenza, con l'ingresso di cinque consiglieri: nel Municipio 9 hanno aderito Vittorio Tripicchio e un'altra consigliera, nel Municipio 2 Michela Capobianco, Lorenzo Bruschi e Luigi Colantuoni. Nelle prossime settimane annunceremo altre adesioni. Stiamo preparando la fase congressuale per i comuni che si svolgerà dopo ottobre e ci stiamo radicando sui territori, per affrontare al meglio le prossime sfide che ci attendono, prima tra tutte le elezioni nel comune di Milano”. “In Lombardia in occasione delle elezioni europee abbiamo sfiorato il 10%, ma siamo convinti di poter raggiungere risultati ancora migliori: siamo sempre più il punto di riferimento del mondo moderato, liberale, europeista e puntiamo ad occupare lo spazio tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Stiamo lavorando bene e nella giusta direzione, come ci dimostrano i risultati elettorali, ma anche i continui ingressi, la partecipazione dei militanti, l'entusiasmo che vediamo intorno a noi. Avanti così”, ha concluso.