Ballottaggio, Ilaria Scaccabarozzi è la prima sindaco donna di Gorgonzola

Gorgonzola (Milano). 29 maggio 2023 – “Un'impresa straordinaria. Oggi, permettetemi di alzare un po' il tiro, abbiamo fatto un pezzetto di storia”. Ed è Ilaria Scaccabarozzi, avvocata sessantenne, candidata dalla coalizione PD, lista civica Insieme per Gorgonzola (la civica fondata proprio da Ilaria Scaccabarozzi dieci anni fa), Movimento civico In Comune e terzo polo Azione-Italia viva, la prima sindaco donna della città sul Naviglio.

Il verdetto del ballottaggio pomeridiano è stato rapido e inequivocabile: 57,74% per Ilaria Scaccabarozzi, 42,26 % per Fabio Iannotta, il medico candidato dal centrodestra ufficiale unito, sostenuto al ballottaggio, dopo un apparentemente post primo turno, anche dal cartello di liste civiche d'area Progetto Uniti per Fare. Il distacco dei due vincitori del primo turno importante, 20 punti in percentuale circa, e già a vantaggio dell'avvocata penalista reduce da cinque anni da vicesindaco.

L'apparentamento che ha unificato il centro-destra inizialmente diviso non è servito ad accorciare significativamente le distanze. I festeggiamenti per la neo eletta sindaca sono scattati puntuali al suo arrivo, in bicicletta, accompagnata dal predecessore Angelo Stucchi, nella storica sede del Partito Democratico in piazza Garibaldi. Un brindisi beneaugurante, una inedita versione di "Bandiera rossa". trasformata in "Ilaria rossa".

I commenti sul voto già rinviati a una conferenza stampa, in compagnia del sindaco uscente. "Devo rinviare subito un'udienza concomitante-così la sindaca-: per scaramanzia avevo lasciato fissati tutti gli impegni ". Fra le prime telefonate alla vincitrice quella dell'avversario Iannotta.