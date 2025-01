Fontana sul terzo mandato: “Lasciatemi finire questo e poi potrò decidere se ricandidarmi”

Milano, 20 gennaio 2025– "Lasciatemi finire questo mandato e alla fine potrò decidere": con queste parole il governatore lombardo Attilio Fontana, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se pensa a ricandidarsi per un eventuale terzo mandato, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Statale di Milano.

A chi gli chiedeva se si aspettasse un'apertura del sindaco di Milano Giuseppe Sala sul terzo mandato per sindaci e governatori, Fontana ha risposto: "Io sono assolutamente convinto che l'idea sia giusta. Quindi, tutte le persone che cercano di applicare il buon senso e che cercano di vedere anche le scelte che possono essere più logiche per il proprio Paese, non possono che essere d'accordo”.

Fontana ha anche parlato di Daniela Santanchè: "Io sono assolutamente garantista. Sono stato garantista con tutti quindi lo sono a maggior ragione con il ministro Santanchè". "Basta vedere quello che è successo a Salvini per rendersi conto di come non si possa che essere garantisti - ha aggiunto -. Salvini se avesse dovuto seguire queste indicazioni, avrebbe dovuto dimettersi, salvo poi essere assolto in maniera piena e completa". "Per cui il nostro ordinamento dice che una persona è colpevole soltanto alla fine dell'ultimo grado di giudizio", ha concluso.