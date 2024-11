Fine vita, il consiglio regionale approva la pregiudiziale: bloccata la discussione in aula

Milano – Con 43 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto il Consiglio regionale ha approvato la pregiudiziale sulla legittimità costituzionale in merito al progetto di legge sul fine vita presentato dal comitato Liberi Subito e dall'associazione Luca Coscioni. Con il voto, in sostanza, la maggioranza di centrodestra dell'Aula lombarda, ribadisce la propria posizione sul fatto non spetti alla Regione regolare la materia. Il progetto di legge al titolo "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale" non viene quindi discusso.

Le reazioni

Con la votazione di oggi si è concluso un percorso, che ci ha visto sin dall'inizio chiaramente dalla parte della vita e per promuovere percorsi di cure palliative e terapia del dolore - ha così commentato Christian Garavaglia, capo gruppo FDI in Consiglio regionale -. Come avevamo sollevato alla presentazione del progetto di legge vi sono criticità tanto su questioni tecniche che giuridiche e di competenza, anche per non creare situazioni che trattino diversamente i cittadini da una regione all'altro, senza dimenticare valutazioni a carattere etico-morale: Fratelli d'Italia ha sempre scelto la difesa della vita, che non può per sua natura essere confinata solo in procedure prefissate ed all'interno di un iter terapeutico o di procedure medicali. Pertanto, la terapia del dolore e le cure palliative in essere presso le Asst rimangono gli strumenti al servizio del malato come dei propri famigliari per condurre il paziente dignitosamente al termine della propria esistenza".