Comune di Milano, si vota per le elezioni Europee. Tessere elettorali: quali uffici restano aperti

Milano – Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota. Sono complessivamente 34.243 tessere elettorali rilanciate nelle ultime cinque settimane dal Comune di Milano per le elezioni europee. Solo questa mattina ne sono state richieste 3.896. Lo riferisce Palazzo Marino, evidenziando che sotto la Madonnina la macchina elettorale è partita alle ore 15: stamani sono stati risolte le ultime criticità che si erano presentate in questi giorni nel cercare i sostituti di presidenti e scrutatori che si erano resi indisponibili.

Tutti i 1.247 seggi ordinari presenti in 162 scuole e i 66 seggi speciali (presenti ad esempio negli ospedali e nelle case di cura) sono stati costituiti, oltre alle 8 sezioni dislocate all'Università Cattolica e al Politecnico per il voto di quasi 5mila studenti e studentesse fuorisede (con le tessere elettorali emesse dal loro comune di residenza). A Milano sono 10.818 i neo diciottenni che potranno andare alle urne per la prima volta in occasione delle elezioni europee sabato e domenica. Si tratta di 5.166 ragazze e 5.652 ragazzi.

Restano aperti anche oggi, ad accesso libero ma solo per le finalità connesse alle esigenze elettorali, alcuni uffici comunali: l'ufficio elettorale di via Messina 52 e il Salone anagrafico di via Larga 12 (sino alle 23 e dalle 7 alle 23 di domani), 8 sedi anagrafiche (via Padova 118, via Sansovino 9, via Oglio 18, viale Tibaldi 41, viale Legioni Romane 54, piazza Stovani 3, piazzale Accursio 5, largo de Benedetti 1), sino alle 17 e dalle 8.30 alle 23 di domani.