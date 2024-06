Ballottaggio a Cusano Milanino, chi sarà il nuovo sindaco tra Carla Pessina e Valeria Lesma?

Milano, 24 giugno 2024 – Cittadini milanesi al voto a Cusano Milanino per l’elezione del nuovo sindaco. La sfida al ballottaggio è tra Carla Pessina e Valeria Lesma. Gli sconfitti non hanno firmato apparentamenti nè offerto indicazioni di voto ai propri elettori.

Alle urne altri sei Comuni della Provincia di Milano: Lainate, Novate, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio, tutte città over 15mila abitanti per cui la legge prevede il secondo turno qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo, come invece avvenuto a Rozzano, Cormano e Cesano Boscone.

I RISULTATI

Affluenza

L’affluenza nella provincia di Milano – come ci si aspettava – si è rivelata più bassa rispetto al primo turno: alle 23 di domenica ha votato il 32,64% degli aventi diritto. Alle 19 aveva votato il 26,79% degli elettori sei sette comuni al voto, alle 12 il 10,59 %. Alle 23 di domenica l’affluenza a Cusano Milanino era al 33,39%.

Carla Pessina

Carla Pessina, sostenuta da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e altre liste civiche. Quindici pagine tra principi e azioni per Carla Pessina (Pd, Noi per Cusano Milanino, M5Stelle, Cusano Milanino Ambientalista e Solidale, Sinistra Unito per Cusano Milanino), in vantaggio col 46,56% (4.185 voti). Servizi, partecipazione e tanto sociale nel programma elettorale. Palazzo Cusani ospiterà sportelli informativi per anziani, giovani e famiglie, gestiti da esperti. Ci sarà anche un osservatorio dei bisogni delle donne, "uno spazio chi vive situazioni di disagio, sofferenza e solitudine. Un punto di riferimento per le donne con difficoltà familiari, vittime di violenza domestica e maltrattamenti e un luogo di accoglienza, ascolto, informazione e orientamento verso i servizi che operano a garanzia dei loro diritti". Saranno valutati progetti per il riutilizzo di edifici comunali o presenti sul territorio, per la realizzazione di strutture di co-housing per studenti e lavoratori in trasferta temporanea. Sarà valutato l’ampliamento della biblioteca verso l’area posteriore dall’edificio, attualmente occupata da uffici comunali, "e la creazione di spazi all’interno del Palazzo Omodei per la creazione di sale multimediali, sale di lettura e sale di studio attrezzate".

Valeria Lesma

A sfidarla c’è la sindaca uscente Valeria Lesma, sostenuta dal centrodestra unito. "Avanti insieme", è lo slogan scelto da Lesma (Lega, FdI, Forza Italia, Cusano Milanino Cambia), che si presenta col 46,01% (4.135 voti), il 10% e 1.400 elettori in meno rispetto al 2019, quando aveva vinto al primo turno. "Ogni 5 anni Cusano ha sempre dovuto ricominciare da capo. Continuità significa progresso". Quindici pagine di programma elettorale, di cui la metà di bilancio di fine mandato, tra le proposte c’è la sperimentazione del progetto Dopo di noi, "mettendo a disposizione alcuni alloggi comunali per vita autonoma". Si pensa poi a "una nuova convenzione con la Cri per sostenere i fragili, all’istituzione di un Centro Giovanile e all’apertura della seconda farmacia comunale a Palazzo Cusani". Per quanto riguarda le opere pubbliche e il riuso di spazi pubblici, "vogliamo realizzare un bando per la gestione dell’attuale area di minigolf e portare a termine quello per la riqualificazione e gestione del centro sportivo di via Roma, con l’annesso campo di via Ligustro, per un progetto multisportivo, attualmente sospeso in attesa della pronuncia del Tar". Tra gli obiettivi anche il restyling del giardino storico di Palazzo Omodei, aprendo alle iniziative il piano terra della dimora storica, e la riapertura della Torre dell’Acquedotto "per ospitare le associazioni".