Milano, corteo dei sindacati. Landini: “In Italia il primato europeo della precarietà”

Milano, 13 maggio 2023 – Al via, questa mattina, a Milano, la manifestazione unitaria organizzata dai tre principali sindacati italiani in difesa del lavoro e contro le scelte del governo su politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Si tratta della seconda mobilitazione dopo quella che si è svolta a Bologna il 6 maggio. Il terzo dei tre appuntamenti convocati dai sindacati sarà settimana prossima, il 20 maggio, a Napoli.

Il corteo

Il corteo è partito dal Castello Sforzesco in direzione Arco della Pace dove sono riuniti i militanti della Cgil, Cisl e della Uil. In testa il segretario generale Maurizio Landini che ha ribadito l'intenzione di portare avanti la protesta finché il governo non darà risposte: “Andremo avanti finché non otterremo quello che vogliamo”.

All’Arco della Pace si tengono gli interventi conclusivi di Landini e Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil. Non è presente invece il segretario della Cisl Luigi Sbarra, bloccato da problemi di salute. Al suo posto interverrà la segretaria confederale Daniela Fumarola. Tra i presenti Gianni Cuperlo del Pd e Onorio Rosati di Alleanza Verdi e Sinistra.

Landini: “In Italia primato precarietà”

“Il livello di precarietà che c'è nel nostro paese non c'è in nessun altro paese europeo”, ha affermato Landini, aggiungendo che “proprio ieri hanno parlato di denatalità, ma una delle ragioni vere della denatalità è proprio il fatto che non c'è lavoro per le donne, e che c'è una precarietà che dà incertezza nel futuro delle persone”. "Siccome loro dicono che sono quelli nuovi, e allora se sono quelli nuovi che cambino le cose sbagliate che ci sono e discutano con il sindacato, che ascoltino quello che oggi giovani gli dicono e le donne, il paese. Non lo stanno facendo. Stanno facendo campagna elettorale e propaganda”, ha detto Landini poco prima della manifestazione.

Landini: “I giovani costretti a lasciare il Paese”

Secondo Landini, “dopo 20 anni di questa cultura, di questa teoria, sotto gli occhi di tutti ci sono i problemi che abbiamo di fronte e quindi è necessario assolutamente cambiare”. “E gli stessi studenti che oggi stanno manifestando per garantire il diritto alla scuola e allo studio, che non è garantito – ha aggiunto - indicano la necessità di avere un futuro”. “I governanti – ha incalzato - dovrebbero riflettere perché molto spesso i giovani nostri se ne devono andare dal paese perché trovano in giro per l'Europa e nel mondo condizioni migliori di vita e di lavoro”. “Soltanto uno che non vuol vedere o non vuol sentire pensa che oggi il problema non sia la precarietà nel nostro paese - scandisce Landini - e il governo deve assumersi le sue responsabilità. Non glielo abbiamo chiesto noi di fare i voucher, o di liberalizzare i contratti a termine. Se è così bello essere pagati con i voucher perché la ministra del Lavoro Calderone non si fa pagare con i voucher?”.

Bombardieri: "In piazza per un paese diverso”

“Cgil, Cisl e Uil non stanno facendo lo sciopero contro il cuneo fiscale come qualcuno continua a dire perché noi gli scioperi generali li abbiamo fatti per averlo”, ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sottolineando che “Cgil Cisl e Uil stanno in piazza per chiedere al Governo e alla politica di costruire un paese diverso, basato su un lavoro stabile, dignitoso e sicuro, dato che si continua a morire”. Al governo si chiede anche “di fare una riforma fiscale che tenga conto di chi effettivamente paga le tasse e di chi evade e di discutere finalmente di una riforma delle pensioni, che fino ad adesso ha sacrificato giovani e donne”. Il segretario generale della Uil ha ricordato che “la convocazione fatta sul decreto lavoro era tardiva ma stiamo comunque andando avanti”. “Devo dire però – ha concluso – che il ministro Salvini ci ha convocato sulle infrastrutture e per la prima volta ci ha dato un pezzo di carta, dei documenti”.